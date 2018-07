27 июля 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Это не КГБ времен вашего дедушки "Наблюдая за конкурирующими российскими разведслужбами, их пересекающимися между собой операциями против США и иногда небрежными методами работы, некоторые ветераны ЦРУ задаются вопросом, не хотят ли российские шпионы на самом деле быть пойманными", - пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус . "В действительности президент Владимир Путин, возможно, не против вопиющих действий его разведки, которые стали бы предметом ежедневных общественных дебатов. Его целью является не украсть секреты, а дестабилизировать политическую систему Америки. Чем больше люди зацикливаются на толпах российских шпионов, тем лучше, с точки зрения Путина", - полагает журналист. "Действия российской разведки за последние несколько лет стали не только более энергичными, но и более эклектичными, - объясняет бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. - Это многообразная, предприимчивая и часто конкурентная экосистема... Отчасти они работают действительно очень хорошо, демонстрируя исключительное мастерство, отчасти - не очень". "Цена перехода к более быстрому подходу в стиле "куй железо пока горячо" - это нарастание небрежности. Часто принимаются непродуманные решения, стало меньше контроля со стороны более старых и опытных кадров", - считает Ролф Моуэтт-Ларссен, бывший специалист по России из ЦРУ. "Формирование Путина как профессионала происходило в рамках жесткой бюрократии и чрезвычайной секретности КГБ. Но в качестве российского президента он взял на вооружение другую модель работы - более свободную, фрагментированную, при которой различные службы конкурируют за благосклонность лидера", - пишет автор, уточняя, что после распада СССР КГБ разделили на Службу внешней разведки (СВР) и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Он также напоминает об участии в шпионских операциях последних лет ГРУ и "фабрики троллей" - "Агентства интернет-исследований". Интересным примером нового поколения российских шпионов, пишет Игнатиус, является дело Марии Бутиной, обвиненной в участии в кампании влияния, частично ориентированной на Национальную стрелковую ассоциацию США. По данным следствия, Бутиной руководил высокопоставленный российский чиновник, а финансировал олигарх, говорится в статье. Бутина открыто фотографировалась возле Капитолия в день инаугурации Трампа, отмечает автор, а когда ее американские контакты "засветились" в СМИ, ее предполагаемый куратор написал: "И каково тебе сейчас в лучах новой славы? Твои обожатели уже просят у тебя автографы?" "Это не КГБ времен вашего дедушки, - пишет обозреватель. - Путин руководит многопрофильной разведслужбой эпохи интернета - такой же быстрой, легко заменимой и потенциально опасной, как фотография на Snapchat". Источник: The Washington Post