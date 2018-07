27 июля 2018 г. Кристи Айронсайд | The Washington Post Кризис, который может сокрушить президентство Путина "Имя президента России Владимира Путина не сходит с заголовков газет; его изображают как имеющего своего рода влияние на президента Трампа, и он быстро становится главной фигурой в политике США. Но у него дома Путина атакуют по другой причине - из-за замалчивания критики непопулярного плана по увеличению пенсионного возраста россиян", - пишет преподаватель Университета Макгилл (Монреаль), специалист по российской истории Кристи Айронсайд в статье для The Washington Post. "Рунет переполнен мемами, критикующими реформу и поддержавших ее депутатов. Нарастают публичные протесты, в прошлую среду в Санкт-Петербурге были арестованы 20 человек", - говорится в статье. В СССР люди получили гарантированное право на пенсию по старости, напоминает автор. Пенсионеры оказались среди наиболее пострадавших слоев населения России при переходе страны к рыночной экономике, констатирует историк. В 1990-е годы российская пенсионная система приблизилась к американской модели социального обеспечения, финансируемой за счет подоходных налогов, выплачиваемых молодым поколением, вместо спонсирования из государственного бюджета, как было ранее, отмечает Айронсайд. Однако гиперинфляция подорвала реальный объем пенсий, сделав бедность привычным явлением среди пожилых людей. "Путин пришел к власти, обещая стабилизировать российскую систему социального обеспечения и повысить уровень жизни. За время его первого президентского срока он ликвидировал задолженности по выплате пенсий и повысил их размер", - говорится в статье. "В 2009 году была принята схема добровольного софинансирования - с участием работающих граждан и правительства - в попытке стабилизировать финансы системы. От этой схемы частично отказались в 2013 году: правительство провело противоречивый закон, дающий ему больше контроля над частными пенсионными фондами, что вызвало опасения национализации пенсионных накоплений для финансирования других приоритетных государственных проектов", - пишет автор. "Ни одна из этих поправок не является решением проблем истощенной экономики страны", - полагает Айронсайд. Российская экономика сокращается из-за проблем, вызванных санкциями, а также низкими ценами на нефть. Пенсионная система оказалась в отчаянном финансовом положении, по причине чего правительство теперь хочет поднять пенсионный возраст, говорится в статье. "Реформируя российскую пенсионную систему, Путин сталкивается с невозможной задачей удовлетворения интересов пожилых граждан, которые считают свои пенсии гарантированным им правом (и которые в большинстве своем поддерживают Путина именно за то, что он платит пенсии), и более молодых граждан, чей вклад в пенсионную систему критически необходим, но которые теперь возмущены тем, что они, возможно, не смогут пользоваться теми же правами и гарантиями. Повсюду россияне ропщут, что их просят делать взносы в систему, в то время как новый пенсионный возраст и низкая продолжительность жизни означают, что они не смогут вернуть вложенное", - пишет Айронсайд. "Хотя американцы, возможно, считают, что Путин угрожает подрывом демократии, многие россияне видят в нем защитника. Предлагаемая пенсионная реформа подрывает этот образ. Некоторые россияне теперь считают Путина угрозой их благополучию. И то, какой они сделают вывод, будет иметь гораздо большее значение в долгосрочной политической судьбе Путина, чем что-либо, связанное с президентом Трампом или отношениями с США", - поясняет историк. Источник: The Washington Post