27 июля 2018 г. Филип Бамп | The Washington Post Это поле битвы с российской дезинформацией - и место, где правда побеждает "На прошлой неделе исполнилось четыре года с тех пор, как с российской пусковой установки "Бук" был произведен выстрел по пассажирскому самолету над Украиной, в результате чего был уничтожен лайнер и были убиты почти 300 человек, находившихся на борту. Три года каждый раз 17 июля американское правительство публиковало заявление с осуждением атаки, которая, как установило расследование, произошла, когда российские силы, действующие внутри страны, приняли борт MH-17 Malaysian Airlines за украинский самолет. С учетом того, что годовщина в этот раз пришлась на дату всего через несколько дней после первого саммита президента Трампа и российского президента Владимира Путина, США не опубликовали заявление", - пишет The Washington Post. Однако российское правительство опубликовало, отмечает автор статьи Филип Бамп. Вдобавок к соболезнованиям по случаю смертей пассажиров, авторы заявления обрушились на международную Совместную группу по расследованию, которая изучала этот инцидент, пожаловавшись, что это расследование "пристрастно". Российский МИД также изо всех сил раскритиковал то, что участники расследования "опирались на соцсети и непроверенные открытые источники, а также сотрудничали с псевдоисследователями из организации Bellingcat, которая известна распространением ложной информации". Bellingcat - это небольшая группа журналистов, использующая интернет для своих расследований, пишет Бамп. "Ее основал Элиот Хиггинс, журналист, привлекший к себе мировое внимание доскональным - и точным - анализом вооружений, размещенных в первые годы сирийской гражданской войны", - напоминает он. Поначалу за Bellingcat стоял только он, но крушение сбитого над Украиной самолета привело к появлению маленького сообщества исследователей, изучавших этот инцидент, часть которых присоединилась к усилиям Хиггинса, говорится в статье. Сначала, по словам Хиггинса, российское правительство игнорировало их работу. В 2015 году российские СМИ начали освещать (и пытаться опровергнуть) их выводы. В этот период его команду атаковала хакерская группировка Fancy Bear. Тем временем российское правительство начало кампанию, настаивая на том, что исследованиям Bellingcat нельзя доверять, говорится в статье. В прошлом месяце Дмитрий Полянский, представитель России в ООН, обвинил Bellingcat в фальсификации фотографии пусковой установки, потому что, по его словам, тени на ней были расположены неправильно. Сотрудник Bellingcat Арик Толер опроверг и раскритиковал эти утверждения: "Они могли бы с таким же успехом просто повесить ярлык "фейковые новости" в качестве единственного из имеющихся у них доказательств". "Буквально через несколько дней после этого разговора, Хиггинс прислал мне сообщение", - пишет Бамп. Он только что наткнулся на письмо, присланное русскими в ООН в годовщину катастрофы MH-17. В числе "причин для беспокойства" относительно расследования крушения MH-17, говорится в письме Полянского, было "сотрудничество с псевдоисследователями из Bellingcat" - организации, "известной своими фейковыми новостями". Источник: The Washington Post