27 июля 2018 г. Аруна Висваната и Джули Бикович | The Wall Street Journal Наследник Рокфеллера контактировал с предполагаемым российским агентом В обвинительном заключении, предъявленном россиянке Марии Бутиной, упоминается некое "Лицо под юрисдикцией США 2". В статье The Wall Street Journal" говорится: "Как указывают интервью и находящиеся в публичном доступе документы, этот человек - Джордж О'Нил-младший, один из наследников Рокфеллера, публицист-консерватор". Журналисты Аруна Висваната и Джули Бикович сообщают: "В материалах судебного дела описывается, что Бутина обсуждала с американцами идею проведения "ужинов дружбы", на которых должны были собираться вместе россияне и политически активные граждане США. Один из таких американцев, как утверждает прокуратура, устроил подобный ужин в феврале 2017 года перед Национальным молитвенным завтраком того года". "В роли хозяина на этом мероприятии выступил О'Нил, один из наследников состояния Рокфеллера и громогласный поборник более тесных связей с Россией. В обвинительном заключении говорится, что Бутина сказала ему, что некий представитель администрации российского президента Путина одобрил "прокладку этого канала связи", - пишет издание, отмечая, что О'Нил не обвиняется в каких-либо правонарушениях. На просьбы дать комментарий для статьи он не откликнулся. "Все, что нам было нужно, это "да" со стороны Путина. Остальное проще", - сказала Бутина О'Нилу, согласно материалам судебного дела, по-видимому, пытаясь известить его об одобрении российским правительством неофициального американо-российского канала связи, который работал бы через такие мероприятия, как этот ужин", - пишут авторы статьи. "Этот ужин, описанный в прошлом году в журнале Time, был одним из факторов в деле Бутиной, которая сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинениям в том, что она была незарегистрированным иностранным агентом", - говорится в статье. О'Нил написал в колонке для издания American Conservative, датированной 24 апреля 2017 года: "Несколько месяцев назад я организовал ужин на Капитолийском холме, собравший вместе некоторых бывших и действующих российских официальных лиц и ряд видных американских республиканцев и консерваторов, среди которых были два конгрессмена, издатель одного консервативного журнала, несколько журналистов и другие". "Согласно аффидавиту ФБР, через несколько дней Бутина прислала О'Нилу благодарственное электронное письмо, сообщив: "Наша делегация просто не может перестать обсуждать ваш чудесный ужин". "Мой дражайший президент получил "послание" о (...) вашем конструктивном и любезном внимании к россиянам", - сообщила ему Бутина, как говорится в аффидавите", - передают журналисты. "Бутина сказала О'Нилу, что Александр Торшин, один из ее ключевых покровителей в России, остался "под очень большим впечатлением" от него, а также заверила, что "россияне поддержат усилия с нашей стороны". Торшин, зампред российского Центробанка, не упоминается в материалах судебного дела по имени, но его можно четко идентифицировать по его детальному описанию", - пишут авторы. Издание сообщает, что О'Нилу 68 лет, он правнук Джона Д.Рокфеллера-младшего, в 1992 году работал в избирательном штабе на праймериз республиканца-консерватора Пэта Бьюкенена, позднее участвовал в антивоенном движении. Источник: The Wall Street Journal