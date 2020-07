27 июля 2020 г. Джулиан Борджер | The Guardian Германия является страной, вызывающей в мире наибольшее восхищение, а за второе место соперничают США, Китай и Россия "Третий год подряд Германия оказывается страной, вызывающей наибольшее восхищение в мире, что оставляет США в жесткой борьбе с Китаем и Россией за далеко отстоящее второе место, согласно новому опросу о глобальном лидерстве", - передает The Guardian. "Ежегодный опрос, проводимый Gallup, ставит под сомнение утверждение госсекретаря США Майка Помпео в пятницу о том, что США "занимают идеальную позицию", чтобы возглавлять свободный мир в новом идеологическом соперничестве с Коммунистической партией Китая. "В 2019 году США имели глобальный рейтинг одобрения 33%, что всего на один процентный пункт больше, чем у Китая, и на 3% больше, чем у России. Германия обгоняет всех троих на большую дистанцию, получив рейтинг 44%", - указывает издание. "Опрос тысячи взрослых в каждой из 135 стран был проведен по всему миру в 2019 году, до того как по миру распространился коронавирус. Глобальный авторитет Вашингтона может пострадать еще больше в свете его плохого управления пандемией, в результате чего США стали одной из самых горячих точек распространения этой болезни. Дональд Трамп часто заявлял, что он снова сделал США уважаемыми в мире, но результаты опроса свидетельствуют об обратном. США были самой почитаемой страной в мире в течение всех лет администрации Обамы, за исключением одного года (когда страна заняла второе место после Германии в 2011 году), но затем, после вступления Трампа в должность, популярность Америки упала на 18 процентных пунктов, немного восстановившись после этого и достигнув отметки в 30%", - сообщается в публикации. (...) "(...) Многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, независимо от того, любят ее или ненавидят, была одним из самых предсказуемых лидеров в крайне неопределенные времена как в Европе, так и в мировом порядке", - заявил главный редактор Gallup Мохамед Юнис. Юнис добавил, что коронавирус может еще больше подорвать авторитет Америки: "Имидж американского руководства в частности может серьезно пострадать на фоне того, как земной шар наблюдает как штаты США и федеральное правительство пытаются взять под контроль уровень заболеваемости". (...) "Единственный континент, где США сохранили общий положительный имидж - это Африка, где поведение страны одобрили 52%, абсолютное большинство, но этот показатель также далек от поддержки в 85%, которую африканцы высказывали США в 2009 году, сразу после избрания президентом Барака Обамы", - напоминает The Guardian. Источник: The Guardian