Коронакризис: России грозит бедность

"Центробанк понизил ключевую ставку до минимального за многие годы значения. Путин знает, что этого недостаточно. У большей части российского населения больше нет накоплений", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Пандемия коронавируса все больше ощущается в российской экономике, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - Валовый внутренний продукт (ВВП) неуклонно падает, число новых заражений вызывает страх перед второй волной ограничений. При этом уже первая волна привела к фатальным последствиям. (...) Тысячи предприятий объявили о банкротстве. Волна банкротств продолжается, и безработица стремительно растет".

"Бреши в государственном бюджете увеличиваются, а политические протесты в провинции давят на Кремль. Все чаще протестуют или бастуют работники, прежде всего в полностью перегруженной сфере здравоохранения".

"Теперь Владимир Путин дистанцируется от важных экономических проектов. Мерой, которая огорчит лично его, является повышение налогов: вскоре после своего первого вступления в должность в 2000 году он ввел единую ставку налога в 13%. Налогоплательщики стали соблюдать налоговые нормы, и поступления в бюджет сильно возросли. Теперь же с января с дохода в размере более 60 тыс. евро в год в пересчете на европейскую валюту придется платить 15% налога", - говорится в статье.

"Планируется продать и крупные инфраструктурные объекты, например, порты. В нескольких предприятиях доля государства должна быть снижена до 50%. (...) Путин отменяет и свой многомиллиардный план по гигантским инфраструктурным программам. Их теперь необходимо пересмотреть. Пока он отказался и от своей наиболее амбициозной цели: к 2030 году Россия должна была войти в пятерку крупнейших экономик мира, об этом в качестве лозунга он заявил в 2018 году. В его новом списке государственных целей этого больше нет", - отмечает автор статьи.

"По оценке Центробанка, во втором квартале ВВП страны действительно снизился на 9,5-10%. По мнению экономистов, например, Софии Донец из инвестиционной компании "Ренессанс Капитал", ВВП продолжит падать и в начавшемся квартале".

"При этом пандемия коронавируса далеко не побеждена, - указывает издание. - В России более 800 тыс. зараженных. Ежедневно все еще фиксируется почти 6 тыс. новых случаев заражения".

"Быстрого восстановления экономики не предвидится и потому, что внутренний спрос, вероятно, будет оставаться низким еще долго: согласно подсчетам "Сбербанка", фонд оплаты труда в огромной стране сократился до уровня начала века в связи с резким ростом безработицы и сильным урезанием зарплат. Более чем половине работающих пришлось смириться с понижением зарплаты минимум на 30%".

"Тем временем почти у половины всех россиян нет никаких накоплений, потому что им пришлось воспользоваться ими во время коронакризиса. До апреля таких было лишь 14%. 44,6% из 145 млн жителей страны вынуждены жить сегодня менее чем на 180 евро в месяц в пересчете на европейскую валюту".

"Безработица в России достигла максимального уровня за 8 лет, - подчеркивает Handelsblatt. - И это при том, что в России обычно не увольняют работников сразу, а сначала сокращают зарплаты и доплаты, а также рабочее время без компенсации".

"Недовольство растет. Дипломаты в Москве уже говорят о "взрывной ситуации" для избалованного успехом шефа Кремля".

"Восстановление рынка труда Путин провозгласил государственной задачей номер один. По его словам, важно "дать людям возможность работать, обеспечивать свои семьи". Впрочем, у него едва ли есть возможности для маневров: бреши в государственном бюджете, золотовалютных резервах и государственных фондах становятся все больше. После нескольких лет профицита экономисты ожидают максимального дефицита бюджета за более чем десятилетие", - говорится в статье.

"Ведь большие бреши в бюджете оставляют не только сохраняющиеся ограничения, но прежде всего и сильно сократившиеся в связи с падением спроса цены на нефть и газ. (...) Газ долгое время был эликсиром жизни для российской экономики. Теперь же доходы от экспорта газа впервые в истории современной России оказались ниже доходов от экспорта золота", - констатирует Handelsblatt.