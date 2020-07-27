Что о нас говорит наше отношение к селфи

"Пристрастие к автопортрету - это не только вопрос поколения, но и раскрытие нашего нарциссизма", - пишет журналистка Le Figaro Аврора Эмле.

"(...) Повально ли всеобщее увлечение селфи? На самом деле, согласно опросу, проведенному в 2018 году Французским институтом общественного мнения (IFOP), только 60% французов снимают селфи, большинство (34%) менее одного раза в месяц и только 3% каждый день", - говорится в статье.

"(...) По мнению Николя Гегена, профессора и исследователя в области психологии, автора книги "Психология соблазнения" (издательство Dunod), причины для тех, кто уклоняется от селфи, многочисленны: те, кто устоял перед желанием снимать селфи, это "скорее одинокие люди, для которых социальный контакт не является приоритетом; и скорее гиперактивные люди, у которых нет ни времени, ни желания делать паузу для фото". Это также вопрос поколения и пола: "Цифровые аборигены", естественно, более знакомы с этой средой, а также к селфи больше склонны женщины".

"Тот, кто регулярно улыбается даже сам себе, пользуется довольно завидным преимуществом: "У таких людей действительно хорошая самооценка, - подтверждает исследователь. - Чем выше показатель нарциссизма, тем больше распространяемых фотографий". И, наоборот, разве нелюбовь к портретам свидетельствует о низкой самооценке? "Селфи, и в целом фотография, как зеркало, возвращает нас к себе, - отмечает психиатр Жан-Кристоф Сезнек, автор книги "Я перестаю бороться со своим телом" (PUF). - Затем мы вступаем в контакт с нашей внутренней сущностью, которая порождает негативные мысли ("Я некрасивая"), сложные эмоции (смущение, стыд) и "убийственные" суждения, которые, конечно, мы проецируем на других ("Они сочтут меня нелепой")".

"(...) Когда мы фотографируемся, нам трудно себя узнать. И на то есть веская причина: фотография представляет нас с обратной стороны по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в зеркале, отсюда то смятение, которое мы ощущаем, - указывает журналистка. "Мы думаем, что мы 6, а здесь мы видим себя как 9! - улыбается психиатр. - Более того, застыв таким образом, в одиночестве на фотографии, мы видим себя в 2D, а не в 4D, мы лишены нашей мобильности и того реляционного измерения, которое также участвует в определении себя. Сама жизнь нас приукрашивает".

(...) По мнению Жана-Кристофа Сезнека, "когда нас плохо или мало сопровождали родители, которые были удушающе навязчивыми или, наоборот, невнимательными, когда мы не научились любить себя, признавать свои качества и свои пределы, а особенно освобождать себя от влияния взгляда других людей, тогда мы можем и в зрелом возрасте продолжать добиваться благодарности и признания".

"(...) Фотография возвращает всех к вопросу "кто я?" и прежде всего "достаточно ли я приятный?" Согласно исследованию Университета Торонто, опубликованному в журнале Social Psychological and Personality Science, любители автопортрета переоценивают свою внешность, воспринимая себя более привлекательными и симпатичными в своих селфи, чем на фотографиях других людей, в то время как менее убежденные не делают никакого различия между их собственными фотографиями и фотографиями, снятыми их родственниками", - пишет Le Figaro.

"(...) Использование или неиспользование телефона служит только нашим личным интересам, - резюмирует Николя Геген. - Включая исправление наших слабостей. Некоторые очень уверенные в себе люди будут использовать селфи, чтобы их ценили, чтобы им льстили. Другие, более уязвимые, будут искать некую уверенность и комфорт. Но следует напомнить, что селфи не обязательно связано с саморекламой". На самом деле большинство селфи не эгоистичны: согласно данным IFOP, 71% этих фотографий нацелены на то, чтобы увековечить счастливый момент в отношениях с родственниками, и только 8% на улучшение своего имиджа. Наш характер раскрывает не столько селфи, сколько то, что мы делаем с ним и что мы от него ожидаем", - заключает издание.