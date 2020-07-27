В Хабаровске улица бросает вызов путинской власти

"В российском дальневосточном городе более 10 тыс. человек протестовали против ареста их бывшего губернатора и назначения на его место Михаила Дегтярева, которого считают человеком Москвы", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"(...) Сразу после своего избрания Сергей Фургал объявил о своем намерении "сотрудничать" с Кремлем. (...) Однако его мандат был отмечен постоянным давлением с целью отстранить его от поста губернатора, полученного без разрешения Москвы. Его личная популярность также вызвала раздражение в Кремле: в регионе она превысила популярность Владимира Путина, тем самым он совершил такое преступление, как оскорбление величества, в то время как рейтинг популярности российского президента является основным показателем успеха губернаторов в России. Пытаясь примирить свою верность по отношению к Москве и к своим избирателям, Фургал, несомненно, был обречен уже в момент своего избрания", - комментирует автор статьи.

"(...) Известие о его аресте вызвало акции протеста такого масштаба, какого никогда не было в российском провинциальном городе, где в протестных движениях обычно участвует в лучшем случае всего несколько тысяч демонстрантов. Масштаб и продолжительность мобилизации в Хабаровске поддерживаются взрывом негодования из-за того, что избранного кандидата отстранила "Москва", далекая столица, которую здесь охотно критикуют", - пишет Libération.

"Психологический портрет человека, назначенного Путиным вместо Сергея Фургала, лишь подливает масла в огонь. Назначенный 20 июля Михаил Дегтярев тоже является членом партии ЛДПР. Но он человек из Москвы, депутат Госдумы, который никогда не был в данном регионе", - говорится в статье.

"Дегтярев известен своими ультраконсервативными, нередко вульгарными, откровенно расистскими и сексистскими взглядами, а также своей близостью к лидеру партии Владимиру Жириновскому, единодушно признанному клоуном номер один в российской политике. Еще Дегтярев отличился своими высказываниями: то он уподоблял атеистов "педерастам", то вносил законопроекты, направленные на запрет доллара или на повторное введение в России бело-желто-черного имперского флага, который теперь стал символом ультранационализма", - напоминает журналист.

"После объявления о своем назначении Дегтярев уверил всех в том, что он сумеет "покорить сердца" жителей своей открытостью и доступностью. Но ему не удалось убедить людей. (...) Массовые протесты не стихли, а обрели второе дыхание. Под его окнами демонстранты скандируют "Дегтярев, уходи"; он начал с обещания, что выйдет поговорить с протестующими, затем отказался и осудил протестующих, "проплаченных и организованных из-за границы", - передает автор статьи.

"Признаком растущего ожесточения демонстрантов против центральной власти, которая их игнорирует, становится то, что лозунги, которые в начале движения довольствовались требованиями о том, чтобы Сергея Фургала судили на месте, а не в Москве, постепенно приобретают политический характер. В последние дни в шествиях участились враждебные по отношению к Владимиру Путину лозунги, которые изначально были единичными, и протесты перекинулись на другие города региона", - резюмирует Люсьен Жак.