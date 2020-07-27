"Хороший ты мужик, Андрей. Но не орел!": российские мужчины между господством и кабалой

"Российское общество принято считать патриархальным. Однако среднестатистический российский мужчина весьма далек от того, чтобы быть "хозяином" в доме. За мифом о его решительности и жесткости кроется гораздо более сложный и противоречивый образ", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung писательница Елена Чижова.

"Защитники этого утверждения, как правило, ссылаются на российский список Forbes (197 мужчин, 3 женщины), на соотношение полов в высших органах государственной власти (где женщины значительно в меньшинстве) и, прежде всего, на результаты социологических опросов, согласно которым большинство респондентов придерживается "традиционного" мнения о том, что мужчина - это защитник и кормилец, а женщина - в первую очередь мать и "хранительница домашнего очага".

"(...) В действительности судьбе российских мужчин едва ли можно позавидовать, - отмечает автор статьи. - И не только из-за катастроф советского XX века, унесших жизни миллионов мужчин, (...) или того факта, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, даже в сегодняшнее, относительно мирное время более 40% российских мужчин не доживают до пенсионного возраста".

"Можно долго рассуждать о том, насколько грубой была "советская эмансипация", результатом которой по большей части было не освобождение женщины, а ее двойное порабощение (в семье и на работе). Независимо от того, какими варварскими методами осуществлялась эта эмансипация, ее логическим следствием стало то, что советские женщины привыкли полагаться на мужчин гораздо меньше, чем на самих себя. Так возникло понятие о "сильной женщине" - в противовес "слабому мужчине".

"В культовом советском фильме "Простая история" 1960 года главная героиня заявляет герою: "Хороший ты мужик, Андрей Егорыч. Но не орел!". В конце 1970-х годов большинство мужчин были "не орлами", - считает автор статьи.

"В городской среде, с которой я лично была хорошо знакома, даже в так называемых "полных семьях" все важные семейные вопросы обычно решали жены. На что стоит копить деньги - на машину или на квартиру? Строить ли дачу? Куда поехать в отпуск? В какую школу пойдут дети? Максимум, на который мог рассчитывать среднестатистический городской муж, это то, что с ним "советовались", - пишет Чижова.

"Проблема "слабых мужчин" усугублялась и будничным алкоголизмом, пик которого пришелся на брежневские годы, время так называемой "стагнации". Но если женщины знали границы, то мужчины предавались алкоголю безудержно".

"Сегодня можно часто услышать, что причиной этого необузданного пьянства стал жесткий корсет государственной системы: невозможно было начать свой собственный - легальный - бизнес, нельзя было поехать за границу, невозможно было заработать больше 200 рублей".

"Я не могу сказать, какой была ситуация в провинции, но в больших городах вроде Москвы и Ленинграда многие мужчины (по крайней мере, образованные) пили скорее не от скуки, а из-за жизни в условиях постоянного - идеологического, морального, материального - угнетения. Точнее, из-за того, что им приходилось подстраиваться под эти условия", - отмечает писательница.

"В связи с тем, что в Советском Союзе люди, как правило, жили большими семьями, три поколения в обычно маленькой квартире, (...) теща зачастую выполняла роль грозного "патриарха", с мнением которого поневоле должны были считаться все члены семьи. Особенно зять".

"Также и советское семейное право защищало права женщин - в ущерб правам мужчин. Например, в случае развода дети оставались с матерью, которая сама решала, как часто они могут видеться с отцом. Так называемая "общественность" также стояла на стороне женщин (...)", - говорится в статье.

Впрочем, пишет Чижова, нет правила без исключения: конечно, были и домашние тираны, и послушные женщины, для которых слово мужа - закон. Некоторые при первой подвернувшейся возможности уезжали на Запад или становились диссидентами.

"Подавляя волю граждан, государственная власть не только лишала их чувства собственного достоинства, но и способности оказывать сопротивление, что в конечном счете привело к "синдрому приобретенной беспомощности". По мнению тех же социологов, этот синдром характерен для подавляющего большинства сегодняшних российских мужчин".

В начале 1990-х годов "десятки тысяч женщин проявили незаурядную силу, бросившись в пучину дикого и отмеченного конфликтами преступных группировок капитализма - и буквально спасали своих детей и мужей от голода".

В начале 2000-х россияне стали тосковать по "сильной руке", "однако рано или поздно "сильная рука" попытается держать под контролем все, что движется. И это в сущности то, что делает сегодня российское государство - под аккомпанемент бесконечных разговоров о возвращении к "нашим истинным" (то есть патриархальным) ценностям".

"Доказательством нашего государственного патриархата является соотношение полов в российской государственной власти. Боюсь, проблема России состоит не в том, что путинская "вертикаль власти" состоит из мужчин - это было бы полбеды. Скорее проблема заключается в том, что абсолютное большинство этих высокопоставленных лиц, обладающих миллионным состоянием и люксовыми костюмами от Brioni, являются "настоящими советскими мужчинами", которые с малых лет привыкли к абсолютному повиновению власти. Другими словами, - заключает Чижова, - они "не орлы".