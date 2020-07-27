Собаки могут с 90-процентной точностью определять Sars-CoV-2 по запаху

"Обучение собак немецкого бундесвера в течение недели дало результат, который удивил даже ученых, изучающих поведение животных", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Как уже показали многочисленные примеры, отличный нюх собак можно успешно использовать и для диагностики болезней. Так, в прошлом четвероногие по запаху определяли у пациентов различные виды рака или давали сигнал тревоги, когда у диабетиков отклонялся от нормы уровень сахара. Теперь обученные особым образом собаки доказали, что по запаху весьма однозначно можно определить и заражение коронавирусом. "Собак пришлось обучать всего лишь неделю, чтобы они смогли отличать образцы, взятые у пациентов, зараженных Sars-CoV-2, от незараженных контрольных образцов", - сообщил Ганноверский университет ветеринарной медицины".

"Этот метод может использоваться в общественных местах, например, в аэропортах, на спортивных мероприятиях, на пограничном контроле и массовых мероприятиях в качестве дополнения к лабораторным исследованиям, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению вируса или возникновению вспышек заболевания", - передает издание.

В исследовании участвовали восемь собак из школы по обучению служебных собак немецкого бундесвера. "После обучения в течение одной недели собаки смогли правильно определять наличие или отсутствие коронавируса в 1012 образцах слюны или секрета дыхательных путей с 94-процентной точностью, сообщают исследователи в научном журнале BMC Infectious Diseases. Образцы были распределены случайным образом, и ни проводники собак, ни ученые не знали, где находились образцы, взятые у зараженных людей. Собаки распознали 83% положительных образцов и 96% отрицательных контрольных образцов", - говорится в статье.

"Способность собак определять что-либо по запаху гораздо лучше, чем может представить себе широкая общественность", - отметила этолог Эстер Шальке из школы обучения служебных собак. - Тем не менее, мы были удивлены, насколько быстро наших собак можно обучить распознаванию образцов, взятых у людей, зараженных Sars-CoV-2", - передает Der Standard.