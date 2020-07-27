"Российский доклад", вероятно, доставляет Путину исключительное удовольствие

"Расследование британского парламента должно было выявить, в каком масштабе деньги и пропаганда из России влияют на политику острова. Однако в Лондоне, по-видимому, совсем не хотят знать об этом в подробностях", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Результат, вероятно, доставляет президенту Путину исключительное удовольствие: Москва, как призрак, бродит по страницам доклада, указывающего на подрывную деятельность во время референдума о независимости Шотландии в 2014 году, референдума о членстве Великобритании в ЕС в 2016 году и в других вопросах, которые, как бактерии, размножаются в обществе и дают аморфному врагу желанную возможность использовать демократические разногласия в своих интересах и сеять хаос и разлад".

"Но в глаза не бросаются ни состав преступления, ни однозначные доказательства, ни неопровержимые улики", - указывает журналист Томас Килингер.

"Обвинение комитета имеет совсем иную направленность: ответственные лица, от правительства до контрразведки, были заняты другими вещами, главным образом террористической угрозой, и буквально отводили глаза от того, как Россия с помощью отточенных стратегий дезинформации пыталась постепенно расшатать стабильность западной страны и веру в надежность ее политического руководства".

"Конечно, некоторые впечатляющие случаи московской активности были зафиксированы, как и то, что Лондон заявлял о своем возмущении и на некоторое время охлаждал отношения. В памяти еще свежо воспоминание о недавнем случае, отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в городе Солсбери". Тогда премьер-министр Тереза Мэй выслала из страны десяток московских дипломатов, 28 стран проявили свою солидарность.

В 2006 году "два российских агента ликвидировали в Лондоне с помощью высокорадиоактивного полония-210" Александра Литвиненко, также бежавшего от ФСБ и "мафиозного московского государства".

"Но реакции на это были лишены всякой стойкости. Элитные учреждения Лондона по-прежнему охотно брали деньги от российских олигархов, для которых взамен они обеспечивали усиленное влияние".

"Руку протягивали и партии, члены Палаты лордов и вовсе по совместительству служили лоббистами Москвы и, в отличие от своих коллег в Палате общин, не должны были заявлять об этом. Лондонский рынок недвижимости переполняли российские миллиарды, и никто не интересовался их происхождением или дальнейшим следованием", - говорится в статье.

"Прорисовывается асимметричное ведение войны. Путин не может выиграть гонку с экономической мощью Запада, извлечь из этого выгоду для своей бедствующей страны; но он понял, что Запад не в ладах с собственными ценностями, и в растущих разногласиях он наносит удары с помощью троллей, хакеров и других полезных идиотов".

"Секрет стратегии - провокация. После избрания Дональда Трампа президентом, российское вмешательство в которое по-прежнему не выяснено, США, а вместе с ними и остальной мир предлагают в лице движения Black Lives Matter (BLM) идеальное поле для новых видов подрывной деятельности".

"Тактика введения в замешательство впечатляет. С одной стороны, российские аккаунты в Twitter непрерывно распространяли лозунги в поддержку BLM, с другой стороны, некоторые не жалели себя, с ехидством дискредитируя движение слоганами вроде "Black Lives Matter - это рука российского правительства".

"Дэвид Портер, первоклассный специалист ФБР в рабочей группе по противодействию иностранному влиянию, резюмировал на конференции в Вашингтоне: "Проще говоря, Россия хочет понаблюдать за тем, как мы сами разорвем себя на части".

"Но не имеем ли мы в лице Дональда Трампа лидера, который с помощью фейковых новостей постоянно еще больше усугубляет поляризацию своей и без того глубоко расколотой страны? Нужен ли еще один Путин и его подмастерья, чтобы пошатнуть веру свободного мира в строгость собственных ценностей?", - задается вопросами автор статьи.

"Либерализм притесняется ревнителями политкорректности, некогда умеренную Республиканскую партию взяли в плен буйные популисты, следующие за Трампом. А британский остров?"

"Не усеян ли его путь в тотальное "неблестящее одиночество" тревогой за деньги, в том числе российского происхождения, в то время как лучше следовало бы присматриваться к источникам, чтобы не рисковать бизнесом?".

"Российский доклад" парламентского комитета является мощным предостережением от такой халатности. Европе, договорившейся о пакете мер для своего сотрясенного коронавирусом союза, в свою очередь повезло: в финансовом смысле она пока стабилизировалась и может лучше противостоять возможным попыткам России посеять новый раздор. Однако затишья на новом фронте между Востоком и Западом ожидать не стоит", - заключает Die Welt.