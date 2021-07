27 июля 2021 г. Шейенн Раундтри | The Daily Beast Новый сезон "Секса в большом городе" уже столь же хаотичен, как и любовная жизнь Кэрри Брэдшоу "Потребовались годы, чтобы исполнилось желание Сары Джессики Паркер и двух других ведущих актрис "Секса в большом городе" телеканала HBO сыграть в продолжении этого популярного сериала. Но почему-то вполне логично, что подготовка долгожданного нового сезона, получившего название And Just Like That, оказалась столь же хаотичной, как и печально известная запутанная любовная жизнь Кэрри Брэдшоу", - пишет The Daily Beast. "Об этом предупреждало все. Первый звоночек зазвенел, когда в январе HBO Max объявил о проекте, гордо заявив, что его участницами будут и Паркер, и Синтия Никсон (которая играет Миранду Хоббс), и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк Голденблатт). Однако возмутило отсутствие в новом сезоне Саманты Джонс, любимой героини секс-позитивной и влиятельной женщины в сфере связей с общественностью в исполнении Ким Кэтролл", - говорится в статье. "Это не должно было быть сюрпризом, учитывая, что Кэттролл разрушила планы съемок третьего фильма в 2017 году и открыто заявляла о том, что у ее нет желания снова играть в сериале. "Во многом это было благословением, но после второго фильма мне уже было достаточно, - рассказала она The Guardian в 2019 году. - Я не могла понять, почему они просто не заменили меня другой актрисой, вместо того, чтобы тратить время на травлю. Нет значит нет." Кроме того, Кэттролл давно враждует с Паркер, назвав ее "лицемеркой" и "жестокой" после того, как Паркер выразила соболезнования, когда в феврале 2018 года брата Кэттролл нашли мертвым. "Позволь мне выразиться ПРЕДЕЛЬНО ясно, - возмущенно написала Кэтролл Паркер в Instagram. - Ты мне не родственница. Ты мне не друг. Так что я пишу тебе в последний раз, чтобы ты перестала использовать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ "хорошей девочки". "Тем не менее, отсутствие Кэтролл в продолжении не проходит незамеченным. В конце концов, как можно стереть одного из самых важных персонажей из сериала, основанного на давней дружбе и отношениях между четырьмя женщинами-жительницами Нью-Йорка?" - задается вопросом автор публикации. "Поклонники были уверены, что мистера Бига в исполнении Криса Нота, главного объекта любовной увлеченности Кэрри, за которого она, наконец, вышла замуж в первом фильме, наверняка будут показывать много. Но в феврале Page Six опубликовал статью о том, что Нот не вернется, что заставило всех верных фанатов сериала закатить глаза. Разве они уже не пережили шесть сезонов, когда Кэрри и Биг то сходились, то расходились, не были свидетелями того, как он бросил ее у алтаря только для того, чтобы все же жениться на ней позже? Разве не выдержали они то, как Кэрри изменила Бигу со своим бывшим женихом Эйденом Шоу (в исполнении Джона Корбетта)? А теперь в продолжении фильма его списывают в утиль? Стоны усилились, когда в апреле Корбетт сообщил, что собирается участвовать в проекте, назвав его "очень захватывающим". (...) Daily Mail сообщила, что Нот в конечном итоге в сериал не возвращается, как и персонаж Стив Брейди, муж Миранды в исполнении Дэвида Эйгенберга. Когда HBO Max спросили об этом, представители канала заявили, что эта информация не подтверждена. Но прошли дни, и участие Нота был утверждено официально. "Как мы могли бы создать новую главу истории "Секса в большом городе" без нашего мистера Бига?" - самодовольно написал Кинг в пресс-релизе. (...) "Когда кастинг остался позади, казалось, что, когда в июле в Нью-Йорке начались съемки, сюрпризов больше не будет. Однако почти сразу в таблоидах стали появляться фотографии женщин на съемочной площадке. Рьяные модные журналы спешили проанализировать костюмы, указывая на (...) дань культовым образам прошлых сезонов. Даже пешеходы начали делать фотографии, отправляя их в DeuxMoi - чрезвычайно популярный аккаунт в Instagram (...). Один фанат с орлиным взором запечатлел ранее необъявленное появление Наташи Нагински - второй жены Бига". "Затем, в результате самой большой на сегодняшний день утечки, Page Six удалось украдкой взглянуть на сценарий - по-видимому, это была очень сильно увеличенная фотография, сделанная папарацци - свидетельствующий, что Кэрри находится в процессе развода с Бигом, и эти двое сражаются за финансы. "Я записывала подкаст, мыла голову, - сетует Кэрри (...), согласно диалогу сценария. - Да, я не ела и не спала, но, по крайней мере, мне казалось, что в браке у меня все хорошо. А теперь я всего лишь одна из жен, о которых он заботился?" "Съемки еще не миновали и месячную отметку. Но, учитывая постоянный поток утечек, становится утомительно пытаться избегать спойлеров, сыплющихся слева и справа. (...) Искусственно раздуваемая интрига и непреднамеренные спойлеры лишают фанатов шанса искренне удивиться большим обновлениям Кэрри, Миранды и Шарлотты спустя почти десятилетие". "Предполагается, что новый сезон должен радовать фанатов, давая им возможность с нетерпением ждать чего-то нового. Но в чем веселье, если знаешь все перипетии ограниченного количества серий, когда даже дата премьеры еще не назначена точно? И если And Just Like That надеется, наконец, завершить истории своих любимых персонажей интересным для зрителей способом, сериалу необходимо устранить утечки и закрыть площадку во время съемок. В противном случае фанаты могут сыграть в Саманту и тоже отказаться вернуться", - предполагает автор публикации. Источник: The Daily Beast