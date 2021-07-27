Изгои России: оппозиция попадает под все большее давление

"Даже в более западном Санкт-Петербурге оппозиционерам приходится остерегаться", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Ирина сидит в темно-синих шлепанцах на пластиковом стуле в своем предвыборном офисе на Пионерской, ее соратница делает ей макияж для новых предвыборных фотографий, - повествует журналист Штефан Шолль. - 32-летняя девушка рассказывает, как она и ее команда ходят по домам и обсуждают с пенсионерами стоимость коммунальных услуг. (...) Еще прошлой осенью она знала, что в сентябре хочет баллотироваться в городской парламент Санкт-Петербурга. И что ей будут вставлять палки в колеса. Но ее глаза сияют. А на ее белой футболке красуется ее предвыборный лозунг: "Я не боюсь, и вы не бойтесь!".

"Ирина Фатьянова, не замужем, социолог по образованию, - изгой, фактически ей больше не разрешено заниматься политикой в России. Недавно партийный съезд либеральной, но зачастую боязливой партии "Яблоко" решил не выдвигать ее кандидатуру. Теперь ей придется в качестве независимого кандидата собирать подписи, которые власти при регистрации любят признавать недействительными, чтобы убрать строптивых кандидатов", - указывает издание.

"Но государственная власть может запретить ее кандидатуру и раньше, из-за членства в экстремистской организации. Ведь Ирина была последним координатором петербургского штаба* Алексея Навального", - отмечает автор статьи.

"Петербург считается самым интеллектуальным городом России. В старомодном смысле. Здесь в киосках можно до сих пор приобрести печатные газеты. В том числе и оппозиционную "Новую газету". Но каждый, кто откроет ее, натолкнется на растянутый на пять колонок заголовок: "Кончина российской оппозиции".

"С представителями оппозиции теперь трудно встретиться, - отмечает Шолль. - Большинство из них молчат в ответ на запросы в Facebook. (...) Олег, студент-историк и бывший активист движения Навального, встретился со мной в бельгийском пабе на Васильевском острове. Он также рассказывает об арестах, штрафах за одиночные пикеты. "Цена, которую ты платишь, если хочешь протестовать, стала намного выше", - говорит он. Штрафы за участие в несанкционированных демонстрациях начинаются от 20 тыс. рублей, трети средней зарплаты в Санкт-Петербурге".

"Сегодня у оппозиционеров есть три варианта: замкнуться в узком кругу, уехать из страны или вести маргинальное существование", - считает Олег. Он размышляет над тем, чтобы получить докторскую степень на Западе. "Я не хочу эмигрировать. Но что плохого, если я буду проводить семинары в Беркли, отправлять деньги российской оппозиции и вернусь, как только дед уйдет?". Он имеет в виду Владимира Путина".

"Софии 50 лет, она редактор научного журнала, - продолжает Frankfurter Rundschau. - В течение многих лет она переводила деньги в антикоррупционный фонд Навального, поэтому и ей может грозить судебный процесс по обвинению в экстремизме. У нее трое взрослых сыновей, она боится, что одного из них поймают на очередной демонстрации, но также беспокоится, что младшего, который работает в Стокгольме, сняли на видео во время протестов перед российским посольством, и в следующий раз, когда он приедет домой, его вызовут в суд. Тем не менее, сейчас она переводит деньги либеральному новостному порталу meduza.io**, который борется за выживание с тех пор, как власти объявили его "иностранным агентом".

"Александр, с небольшой бородкой и золотыми очками, напоминает молодого Троцкого. Он спокойно фотографируется за чашечкой кофе в булочной на Сенной площади. Приверженность демократии и секретность несовместимы, говорит он. Будучи юристом и инженером по образованию, работавшим социальным педагогом и главным техником, он говорит, что уже не считает, сколько раз его увольняли за то, что он активный оппозиционер. Но он верит, что оппозиция в России будет жить. "Всегда будут люди, которые обладают политическим потенциалом и не могут не реализовать его", - говорит Александр".

"София показывает на своем мобильном телефоне фотографию, на которой мужчина, стоя перед двумя полицейскими, широко расставив руки, как в пантомиме, держит воображаемый плакат. "Его задержали за то, что он держал в руках невидимый плакат с антиправительственными лозунгами", - говорит София. Она и ее друзья уже 20 лет смеются над все новыми абсурдными ситуациями, которые создает государственный аппарат. Но страшно то, что абсурдных наказаний и запретов становится все больше, как и все больше представителей оппозиции оказываются в тюрьме или становятся жертвами отравления, - отмечает Frankfurter Rundschau. - "Я часто думаю о Германии, - говорит София. - В Третьем рейхе массовые убийства тоже начались не сразу, но постепенно, шаг за шагом, все становилось хуже".

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента