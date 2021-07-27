Лесные пожары в России: великое задымление

"Сотни пожаров прогрызают себе путь по России. Их дым усиливает глобальное потепление", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Дым повсюду. "Над огнем, в лагере, в городе, - говорит доброволец из Москвы, принимавший участие в тушении пожаров в республике Якутия. - Что пугало меня больше всего - так это то, что нигде невозможно дышать".

"В выходные проливные дожди, по крайней мере, рассеяли облако смога от пожаров над столицей Якутска, где проживает 280 тыс. человек. А по данным российского государственного телевидения, с воскресенья по понедельник в крупнейшем российском регионе удалось потушить почти 50 лесных пожаров. Однако при сохраняющейся жаре пламя набирает новую силу, а дымовая завеса из углекислого газа все еще висит над 30 якутскими городами и поселками и уже вернулась в Якутск. Уже нескольких недель сотни пожаров, порой шириной в несколько километров, прогрызают себе путь через тайгу", - пишет журналист Штефан Шолль.

"Уже на прошлой неделе огромное облако дыма достигло Аляски. Лесные пожары также бушуют на Дальнем Востоке и в Сибири, в Карелии и Ленинградской области. Там, как и в Якутии, пожарами затронуты торфяники, возникают подземные тлеющие очаги, которые можно потушить только с большими усилиями. А их дым особенно опасен для жизни людей с заболеваниями сердца и легких", - указывает издание.

"Экологи редко возлагают ответственность за лесные пожары на природу, например, удары молнии, и гораздо чаще на неосторожных или легкомысленных людей. 90-95% лесных пожаров - дело их рук, сказал в интервью Frankfurter Rundschau Андрей Щеголев, директор лесной программы WWF России. "Часто фермеры поджигают весной свои поля, даже рядом с лесом, потому что думают, что таким образом удобряют их. Или лесорубы хотят избавиться от остатков древесины после вырубки и сжигают ее", - пояснил он".

"При этом в России тоже растет средняя температура, что еще больше усиливает лесные пожары. "В этом году самое жаркое и засушливое лето, которое было зафиксировано в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века ", - сказал глава республики Айсен Николаев в интервью региональному телевидению".

"Из-за лесных пожаров в атмосферу выбрасываются тонны загрязняющих веществ. По данным российского подразделения Greenpeace, на долю дыма от пожаров приходится 25% загрязняющих веществ, образующихся при сжигании нефти, угля и газа во всем мире. Ветер уносит частицы сажи в Арктику, где они покрывают лед и своим черным цветом усиливают солнечное излучение и таяние полярных шапок", - говорится в статье.

"Леса Севера бесценны с точки зрения связывания парниковых газов, - говорит эксперт Greenpeace Алексей Ярошенко. - Без них невозможно удержать климат планеты в приемлемых пределах".

"В России же из-за нехватки пожарной авиации, персонала и топлива государство уже много лет лишь наблюдает за лесными пожарами в отдаленных районах к востоку от Урала, вместо того чтобы бороться с ними, - отмечает Frankfurter Rundschau. - Андрей Щеголев призывает увеличить число лесников и лесничих, чтобы тщательнее контролировать доступ населения в лес. "Наша цель должна заключаться в том, чтобы в первую очередь предотвращать возникновение лесных пожаров", - говорит он".