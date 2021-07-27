"Северный поток-2" все еще может потерпеть неудачу - из-за ЕС

"Противостояние газопроводу со стороны правительства США было сломлено. Однако из Брюсселя германо-российскому проекту все еще грозят серьезные проблемы", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Следует признать, что после долгих споров с правительством США германо-американская сделка по газопроводу, заключенная на прошлой неделе, в значительной степени предотвратила угрозу санкций со стороны Вашингтона. Но это не значит, что больше ничего не может потерпеть неудачу. В ближайшие месяцы проекту все еще грозят серьезные проблемы, на этот раз в первую очередь со стороны Брюсселя. Ведь разрешение на ввод объекта в эксплуатацию еще не получено - а решение по нему принимается не на усмотрение немецких властей, оно должно соответствовать европейскому законодательству", - указывает журналист Мориц Кох.

"Правительство Германии признало это в совместном заявлении с США: "Германия подчеркивает, что в отношении "Северного потока-2" она будет придерживаться как буквы, так и духа "Третьего энергетического пакета" в той мере, в какой это подпадает под немецкую юрисдикцию", - говорится в документе".

"Примечательно здесь не только то, что недоверие правительства США, по-видимому, настолько велико, что американцы настояли на том, чтобы немцы повторили такую прописную истину, как соблюдение законов. Примечательно и то, что США признали то, о чем любят молчать в немецких дебатах о трубопроводе: европейское законодательство является серьезным препятствием для "Северного потока-2", - отмечает издание.

"Два года назад ЕС - вопреки сопротивлению правительства Германии - ужесточил газовую директиву. Она устанавливает строгие критерии для трубопроводов, ведущих в Европу. В частности, владелец газопровода не может одновременно быть его оператором, а ценообразование должно быть прозрачным. "Газпром" сопротивляется и тому, и другому. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы при сертификации учитывалась безопасность энергоснабжения. Однако вопрос о том, служит ли "Северный поток-2" энергетической безопасности Европы, является весьма спорным", - пишет Handelsblatt.

"Если немецкие власти просто механически утвердят запуск трубопровода, у Брюсселя, как хранителя европейских договоренностей, не останется другого выбора, кроме как вмешаться. В том числе и потому, что Еврокомиссия должна доказать, что в щекотливых политических вопросах она вступает в спор не только с Польшей и Венгрией, подрывающими принципы правового государства - европейское право распространяется на всех, включая Германию".

"Российское руководство знает об опасности со стороны Брюсселя - и принимает меры предосторожности. Москва ограничила поставки газа в Европу, "чтобы оказать давление на Германию и Европейский Союз", пишет в своем анализе брюссельский эксперт по энергетике Алан Райли".

"Взрывоопасным, если не сказать разоблачительным, является в этом контексте заявление, сделанное в мае Еленой Бурмистровой, топ-менеджером "Газпрома", ответственным за экспорт: с вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" "Газпром" сможет удовлетворить дополнительный спрос, сказала она, - хотя ситуацию с поставками можно улучшить уже сейчас, с помощью существующих трубопроводов, проходящих через Украину. Это говорит о том, что цель россиян - помочь "Северному потоку-2" быстро пройти сертификацию, напомнив европейцам об их зависимости", - говорится в статье.

"Однако в конечном счете такими ломовыми методами Москва может добиться прямо противоположного тому, чего она хочет достичь. Чем более бесцеремонно Россия использует экспорт газа в качестве средства давления, тем сильнее, вероятно, будет сопротивление Брюсселя", - резюмирует Handelsblatt.