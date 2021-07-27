В Германии тоже спорят о правах непривитых от коронавируса

(...)"В воскресенье на концерте Нены, эстрадной артистки, прославившейся в 1980-х своим хитом 99 Luftballons, все должно было пройти так, как планировалось: на поле под открытым небом возле аэропорта Берлина было доступно 15 тыс. мест, так, чтобы можно было неукоснительно соблюдать безопасные расстояния. Но между двумя песнями Нена увлеклась: "Каждый должен свободно решать, хочет ли он делать прививку или нет, верните себе свободу!", - резко крикнула она толпе, а затем призвала зрителей собраться у сцены... "Выключайте ток, мне все равно", - продолжила певица, обращаясь к местным властям. Фактически концерт был прерван еще до этих призывов", - пишет журналистка Le Figaro Анн-Мари Вальбрикс.

(...) "В течение двух дней в Германии возникли разногласия по поводу того, какие права следует предоставлять непривитым от коронавируса. В воскресенье враждебные действия начал глава офиса канцлера Ангелы Меркель. В интервью газете Bild am Sonntag Хельге Браун объявил, что тем, кто не хочет вакцинироваться, вскоре могут запретить ходить в ресторан, кинотеатр или тренажерный зал, даже если у них на руках будет отрицательный тест на коронавирус", - говорится в статье.

"Поскольку количество случаев заражения увеличивалось в течение нескольких недель, объясняет близкий сотрудник Ангелы Меркель, то с такой скоростью, "в конце сентября мы можем достичь 100 тыс. случаев заражения в день (...). Государство обязано защищать здоровье своих граждан. Это означает, что осенью мы не можем откладывать дальнейшие операции по лечению рака для того, чтобы лечить пациентов с Covid", - поясняет он. Поддержка не заставила себя ждать, начиная с министра внутренних дел Хорста Зеехофера (ХСС): "Непривитые должны понимать, что мы должны защищать наше общество, разрешая участвовать в крупных общественных мероприятиях только вакцинированным. Далее прозвучала поддержка со стороны президента Всемирной медицинской ассоциации в Германии, который счел необходимым вернуть свободу тем, кто был вакцинирован. Однако по мнению либералов из партии СвДП, такая позиция явно антиконституционна: "Не существует основополагающих прав и свобод человека первого и второго класса, - изобличает вице-президент СвДП Вольфганг Кубицки, - это способ протолкнуть вакцину с помощью уверток".

"Слова Хельге Брауна вызвали обеспокоенность даже в рядах ХДС. К тому же консервативный кандидат в канцлеры Армин Лашет быстро заявил в телеинтервью: он не поддерживает обязательную вакцинацию и оказание косвенного давления на непривитых от коронавируса. Такую же линию отстаивает Ангела Меркель - она молчит в этих дебатах, но в эти выходные отправилась на Байройтский фестиваль, а затем взяла несколько неприсутственных дней. В середине июля канцлер заявила, что Германия не последует за Францией по пути обязательной вакцинации", - резюмирует Le Figaro.