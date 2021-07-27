Из-за нехватки доз вакцин от Covid-19 иранцы едут прививаться в Армению

"(...) Кампания вакцинации в Иране буксует, и многие иранцы едут в соседнюю Армению, где им не нужна виза, чтобы сделать прививку против Covid-19. В этой маленькой стране с 3 млн жителей, пострадавшей от войны с Азербайджаном в 2020 году, мало кто убежден в необходимости вакцинации. Поэтому армянские руководители в целях развития туризма решили использовать свои избыточные дозы вакцин - англо-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac и российского "Спутника V" - открыв вакцинацию для иностранных путешественников. Бесплатно", - пишет специальный корреспондент Le Mondeв Ереване Газаль Гольшири.

"Мина и Хуман заплатили одному армянину, чтобы тот провел их через весь процесс. Он забрал их накануне из отеля вместе с десятком других иранцев и организовал прививку вакциной AstraZeneca в одной из клиник Еревана. "Мы заплатили по 50 долларов [42 евро] на человека. Это было проще, чем стоять в очереди, как все", - говорит Хуман.

(...) "27-летний иранец Бехнам приехал накануне и останется на три дня. "Число вакцинированных людей в Иране ничтожно, - сожалеет он. - Говорят, что для моей возрастной группы нужно дождаться осени, но это пустые слова!" В Иране только 7,7 млн иранцев из 83 млн жителей получили свою первую дозу, несмотря на то, что страна переживает свою пятую волну, вызванную вариантом Дельта. Официальное число погибших по состоянию на 25 июля составляет 88 800 человек. Но на самом деле, по мнению аналитиков, количество жертв Covid-19 может быть в два-три раза больше", - указывает автор статьи.

"Многие иранцы жалуются на то, что их вторая доза задерживалась или откладывалась на неопределенный срок из-за отсутствия вакцин. Только 2,4 млн из них прошли полную вакцинацию. Управление в порой переполненных центрах вакцинации было хаотичным. Видео, на котором полицейский грубо обращался с пожилым мужчиной в очереди, вызвало возмущение в стране. Официальные лица Ирана уже признали, что кампания вакцинации провалилась, и раскритиковали Россию, Китай и Кубу за невыполнение своих обещаний по поставке вакцин Ирану", - комментирует Гольшири.

"Бехнам решил выложить почти 700 долларов - то есть в 8 раз больше минимальной заработной платы - за вакцинацию в Армении, потому что его работа - он руководит подпольной биткоин-фермой за пределами Тегерана - предполагает много взаимодействий со своими сотрудниками. "У меня большие шансы заразиться Covid-19, - рассказывает молодой иранец в белой хирургической маске. - Они [иранское руководство] не хотят тратить деньги на вакцины. Верховный лидер [Али Хаменеи] запретил Ирану использовать западные вакцины для того, чтобы Иран производил свою собственную вакцину. Но они даже не могут разлить свою вакцину "Баракат" во флаконы. Все это похоже на издевательство над населением".

"Бехнам не согласен с аргументами Тегерана о том, что причиной трудностей с получением вакцин является эмбарго США в отношении Ирана. "Почему были введены санкции? Из-за этого режима! И нам приходится ехать для прохождения вакцинации в Армению, страну, которая совсем не является развитой", - вскипает он.

(...) "Анахита, 28-летняя иранка, (...) рассказывает, что она дает частные уроки немецкого языка детям известных кинодеятелей в Иране. "Знаменитости, которых я знаю, были вакцинированы бесплатно. Их дети, их родители, даже их прислуга. Вакцинами Pfizer [запрещенной Верховным лидером] и "Спутник V". Потому что они близки к системе. А мой 70-летний дядя все еще ждет свою первую дозу. Эти люди берут то, что причитается нам. У нас есть средства для оплаты этой поездки. А как же остальные?" - задается вопросом она.

(...) "27-летняя иранка Сара, выпускница одного из лучших университетов Ирана по специальности электроника, теперь поступила в хороший американский университет и получила стипендию. "Я уезжаю, потому что у нас плохая политическая система. Нет никакой меритократии, это царство блата. Штатный профессор университета получает всего 800 долларов, - поясняет Сара. - После стольких лет учебы я хотела бы получать зарплату, позволяющую мне после четырех или пяти лет работы купить дом. В Иране это невозможно".

"Молодая женщин потеряла бывших однокурсников в результате крушения самолета Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого ракетами Корпуса стражей исламской революции недалеко от Тегерана в январе 2020 года. Под давлением зарубежных стран эта идеологическая армия страны в итоге признала свою ответственность. "После авиакатастрофы мы протестовали внутри университета. Мы были глубоко возмущены. В ответ режим стал арестовывать нас и избивать, - утверждает Сара. - Именно тогда я сказала себе, что мне нужно уехать. Что мы ничего не можем с этим поделать. Что у нас нет будущего в этой стране".

"Как и все молодые иранцы, с которыми мы познакомилась в Ереване, Сара не голосовала на президентских выборах в июне, на которых победил ультраконсерватор Эбрахим Раиси, бывший судья, сыгравший важнейшую роль почти во всех делах о нарушениях прав человека в Иране, включая казнь тысяч политических заключенных в 1988 году, - отмечает журналистка. "Последний раз я голосовала в 2017 году [за переизбрание президента Хасана Роухани, сторонника разрядки с международным сообществом по ядерной проблеме], - вспоминает Сара. - Это была наша последняя надежда увидеть, возможны ли реформы внутри системы. Это не сработало".