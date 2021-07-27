Pegasus: преступное попустительство государства Израиль?

(...) "Возмущение по поводу дела NSO, раскрытого в воскресенье, 18 июля, консорциумом международных средств массовой информации, включая Le Monde, в основном, направлено на клиентов этой израильской компании по кибербезопасности. Во всем мире общественное мнение негодует из-за оруэлловского использования различными государствами шпионского ПО, продаваемого компанией под названием NSO".

"Благодаря сверхсложной программе, призванной помочь им в борьбе с терроризмом и преступностью, спецслужбы десятка стран, таких как Марокко, Мексика, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия и Саудовская Аравия, получили инструменты для взлома смартфонов тысяч журналистов, правозащитников, политических оппонентов и лидеров зарубежных стран", - говорится в статье.

"Однако ПО Pegasus не могло стать оружием массовых репрессий, любимым шпионским набором автократов и популистов без благословения государства Израиль. Власти страны, обладающие правом вето на экспорт оборудования для кибернаблюдения, постоянно, и глазом не моргнув, узаконивали контракты NSO с Рабатом, Эр-Риядом, Абу-Даби и другими", - пишет редакция издания.

"Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху даже поощрял такие сделки. Он использовал их как способ сблизиться с теми странами, у которых не было официальных отношений с Израилем, и не мог игнорировать тот факт, что подобные государства, откровенно не уважающие права человека, не будут довольствоваться использованием Pegasus в законных целях безопасности", - комментирует издание.

"Новое правительство Израиля, возглавляемое ультранационалистом Нафтали Беннетом, похоже, не спешит отказываться от этого цинизма. Примечательно, что в настоящее время причиной возмущения в Израиле является не дело NSO, а дело Ben & Jerry. Решение этого известного американского бренда мороженого прекратить продажу своей продукции в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан вызвало медийно-политическую бурю, несмотря на то, что речь шла просто о приведении его в соответствие с международным правом. Для сравнения, разоблачения "Проекта Pegasus" вызвали лишь эффект ряби", - недоумевают журналисты.

(...) "Такое равнодушие неудивительно. NSO является одним из флагманов сектора, на который приходится почти половина экспорта страны и в котором занято почти 10% ее рабочей силы", - рассуждают они.

(...) "Попустительство израильской правящей элиты по отношению к NSO также связано с политическими расчетами. Существует совпадение интересов, между израильскими правыми с одной стороны, и клиентами этой фирмы, с другой стороны, будь то нелиберальные демократии, такие как Венгрия и Индия, или деспотические режимы на Ближнем Востоке", - считает редакция.

(...) "Жертвы ПО Pegasus легко могут указать пальцем на страны, которые в них целились. Но их жалобы следует также адресовать израильским властям. Нескольких упреков в адрес NSO будет недостаточно. Новые стартапы в области цифрового пиратства уже устремились на рынок Саудовской Аравии, с которого, по словам компании NSO, она окончательно ушла. Необходимо регламентировать всю индустрию кибернаблюдения, представляющую собой темную сторону израильских технологий. В срочном порядке", - резюмирует редакция Le Monde.