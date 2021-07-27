Российский провал с "Наукой" - падение гордой космической державы

"К МКС планируют пристыковать новый исследовательский модуль под названием "Наука". Россияне начали разрабатывать его 26 лет назад. Но проблемы существуют по сей день. Это провал для некогда гордой космической державы России - и опасность для Международной космической станции", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В 400 километрах над Землей на карту поставлена репутация некогда гордой российской космонавтики. Планируется расширение космической станции МКС. Но прибытие нового исследовательского модуля "Наука" изначально пошло не по плану. После того, как ракета вывела модуль в космическое пространство, временно отказал его главный двигатель", - передает журналист Герхард Хегманн.

"В Twitter в адрес россиян из-за почти провального подхода было высказано много насмешек. Хотя техническая проблема была решена, окончательного зеленого света для стыковки модуля "Наука" с МКС, запланированной на этот четверг, по-прежнему нет. Ведь для экипажа из семи человек, находящегося на борту МКС, это опасный маневр. Неконтролируемое движение во время стыковки может повредить космическую станцию и тем самым поставить под угрозу жизнь экипажа", - указывает издание.

"Тот, кто думает, что сейчас россияне отправляют в космос современную, недавно разработанную технику, заблуждается. Строительство 13-метрового модуля "Наука" началось еще в прошлом тысячелетии - если быть точным, в 1995 году", - отмечает автор статьи.

"Если запланированная на четверг стыковка "Науки" не состоится, это будет огромным ударом для российской космонавтики - ее репутации, которая и так не в лучшем состоянии уже много лет, будет нанесен огромный ущерб", - полагает Die Welt.

"Для того чтобы маневр прошел успешно, предварительно было подготовлено место стыковки на МКС. С этой целью в понедельник был отстыкован почти пятиметровый российский модуль "Пирс" (...). Спустя, казалось бы, бесконечные по меркам космонавтики 20 лет. Это первый в истории демонтаж сложной конструкции МКС, который прошел гладко".

"Для проведения маневра российская грузовая капсула "Прогресс" была пристыкована к модулю "Пирс", а ее двигатели использовались для того, чтобы отвести модуль от МКС и дать ему сгореть над Тихим океаном. Из-за проблем с прибытием модуля "Наука" отстыковка "Пирса" в последнее время несколько раз откладывалась. Российские чиновники, вероятно, несколько нервничали по поводу того, удастся ли осуществить смену модулей".

"На описанные сложности и состояние исследовательского модуля "Наука" нельзя просто закрыть глаза. Они символизируют нынешнее состояние российской космонавтики: московское космическое агентство "Роскосмос" отправляет в космос технику десятилетней давности, в то время как Китай высадился на обратной стороне Луны и на Марсе, а на Западе миллиардеры становятся пионерами космических полетов. Бизнесмен Илон Маск со своей компанией SpaceX уже несколько раз отправлял в космос суперсовременные космические капсулы, которые, в отличие от "Науки", стыковались с МКС автоматически", - говорится в статье.

"Давно прошли те времена, когда Советский Союз боролся за место мирового лидера. В то время самым большим его конкурентом была NASA. Во времена космической гонки между бывшим Советским Союзом и США Россия разработала 105-метровую мега-ракету (N1) для полета на Луну с 30 двигателями первой ступени, но она никогда не работала гладко".

"Отраслевые наблюдатели едины во мнении, что позиции Москвы в космонавтике в последние годы снизились. Россия вообще не участвует в нынешней конкуренции в новом сегменте индустрии космического туризма. Кроме того, Россия утратила десятилетнюю монополию на доставку американских астронавтов на МКС, которая существовала после прекращения полетов американских шаттлов".

"Растущая разница между некогда прославленной российской космонавтикой и переживающей подъем космонавтикой США также очевидна в лунных проектах. Американцы хотят снова высадиться на Луну уже в 2024 году (программа "Артемида"), а российское космическое агентство "Роскосмос" говорит о 2030 годе. В своих лунных амбициях Россия хочет сотрудничать с активно развивающейся космической державой Китаем".

"Если раньше Россия приковывала к себе внимание общественности, то теперь это скорее китайцы, которые сейчас строят свою собственную космическую станцию, потому что не могут получить доступ к МКС".

"О космических планах страны из Москвы поступают неоднозначные сигналы. Заместитель главы правительства Юрий Борисов весной заявил, что его страна выйдет из проекта МКС в 2025 году, чтобы сосредоточиться на строительстве собственной космической станции. Космическое агентство Роскосмос, в свою очередь, заявило, что решение будет принято в 2024 году", - пишет Die Welt.