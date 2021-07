27 июля 2021 г. Джозеф Уолкер | The Wall Street Journal Варианты лечения Covid-19 остаются туманными, несмотря на месяцы усилий и рост числа случаев инфицирования вариантом Дельта "Спустя почти полтора года после начала пандемии исследователи все еще пытаются найти эффективные, простые в использовании лекарства для лечения Covid-19. В США к использованию были одобрены или рекомендованы 10 препаратов. Рекомендации по двум из них позднее были отменены, так как оказалось, что они не работают. Недавно правительство приостановило поставки третьего, потому что он оказался неэффективен против новых вариантов. Лучшие лекарства для раннего лечения сложны в использовании, а лекарства для тех, кто находится в больнице, могут помочь только тем пациентам, которые уже тяжело больны", - пишет The Wall Street Journal. "Честно говоря, наши возможности действительно ограничены, - констатирует Дэниел Гриффин, руководитель отдела инфекционных заболеваний сети поставщиков медицинских услуг ProHealth New York. - У нас нет никаких драматических методов лечения". "Длинный список факторов, повлиявших на неоднозначные разработки лекарств для лечения случаев Covid-19, выявил недостатки в инфраструктуре медицинских исследований и здравоохранения, особенно в борьбе с быстро развивающейся пандемией, - пишет американское издание. - Федеральные чиновники успешно сконцентрировали свои ресурсы на быстрой разработке вакцин. (...) Но разрозненные клинические испытания в США конкурировали друг с другом за пациентов. А когда разрабатывались эффективные, но трудные в использовании лекарства, фрагментированная американская система здравоохранения сталкивалась с проблемами в доставке их пациентам". "Случаи Covid-19 и потребность в лечении сохраняются. Больницы США готовятся к новому всплеску заболеваемости на фоне того, как среди непривитых распространяется вариант Дельта. Кампании вакцинации во многих странах замедляются, а более бедные страны сталкиваются с нехваткой доз. Ни одна вакцина против Covid-19 не эффективна на 100%. Администрация Байдена недавно заявила, что потратит 3,2 млрд долларов на поддержку разработки противовирусных таблеток от Covid-19", - говорится в статье. "Текущие клинические испытания оценивают более 225 лекарственных препаратов, включая новые лекарства, а также уже одобренные для лечения таких состояний, как обсессивно-компульсивное расстройство и подагра, чтобы выяснить, могут ли они также быть эффективными против Covid-19, согласно данным Milken Institute, некоммерческого аналитического центра", - сообщается в публикации. Газета упоминает, что многообещающим представляется разработка компаниями Merck & Co. и Pfizer Inc.противовирусных таблеток, которые можно принимать дома вскоре после заражения, однако в апреле таблетка Merck "столкнулась с откатом, когда не смогла помочь госпитализированным пациентам" и "ученые все еще изучают ее эффективность среди недавно инфицированных"."Исследователи из США и Великобритании, финансируемые государством, недавно начали масштабные исследования ивермектина, противопаразитарного вещества, десятилетиями используемого для лечения "речной слепоты" в странах Африки к югу от Сахары", - отмечает издание. (...) "Когда разразилась пандемия, исследователи лекарств и фармацевтические компании поспешили изучить возможные средства лечения. Проблема заключалась в том, что исследования вакцин и противовирусных препаратов "проводились лишь горсткой людей по всему миру", говорит Барни Грэм, заместитель директора Центра исследований вакцин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Его предыдущая работа с коронавирусами позволила ему и другим исследователям быстро разработать ключевую технологию, используемую в мРНК-вакцинах от Covid-19. Вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году вызвали тревогу в отношении необходимости проведения дополнительных исследований вирусов. Однако после того, как вспышки были локализованы, интерес в основном снизился. Большинство исследователей лекарств сосредоточились на поиске потенциально более прибыльных методов лечения таких заболеваний, как рак, ревматоидный артрит и гепатит", - пишет The Wall Street Journal. "Согласно анализу, опубликованному в журнале The Lancet, с 2000 по 2017 год глобальное финансирование исследований, связанных с коронавирусом, составило 500 млн долларов, или 0,5% от общей суммы, потраченной на инфекционные заболевания за этот период", - говорится в статье. "В феврале прошлого года, до того, как коронавирус был объявлен пандемией, исследователи из Китая и США обратились к противовирусному ремдесивиру в качестве потенциального средства лечения Covid-19. Исследователи из Университета Северной Каролины и Университета Вандербильта при поддержке правительственных грантов США с 2014 года сотрудничали с Gilead Sciences Inc. над исследованием его эффективности против коронавирусов. Эксперименты показали, что он помогает избавиться от атипичной пневмонии в легких инфицированных мышей, но была выявлена одна проблема, связанная с практическим применением терапии: лекарство было наиболее эффективным, когда его вводили как можно скорее после заражения. Ремдесивир было непросто вводить людям, и для этого требовалось несколько дней внутривенных инфузий в больнице. По словам представителя Gilead, препарат в форме таблеток печень разрушает до того, как он попадет в кровоток". "Необходимость вводить ремдесивир внутривенно побудила исследователей изучить действие этого препарата против Covid-19 на пациентов, которые уже были достаточно больны, чтобы лечь в больницу, но к тому моменту уровни вируса у многих уже начали снижаться, хотя их организм все еще боролся с повреждениями. В клинических испытаниях препарат ускорял время выздоровления, но не оказывал статистически значимого влияния на снижение смертности", - констатирует издание. Сейчас, как отмечает газета, ремдесивир "(...) выдается примерно половине всех госпитализированных пациентов. Тем не менее, по словам врачей, пациенты часто выздоравливают медленно, независимо от того, получают они это лечение или нет". (...) "С января 2020 года по июнь 2021 года исследователи лекарственных средств запустили тысячи исследований по всему миру, в том числе более 650 в США, согласно данным Informa Pharma Intelligence, фирмы по исследованию рынка. Их нескоординированные усилия не подходят для экстренного или эффективного реагирования на пандемию. По словам Джанет Вудкок, ныне исполняющей обязанности комиссара FDA, которая контролировала разработку лекарств для операции Warp Speed во время администрации Трампа, клинические испытания конкурируют друг с другом за объекты исследования, что замедляет их. Кроме того, согласно анализу, составленному доктором Вудкок в феврале совместно с другими исследователями, из 2895 групп клинических испытаний, запущенных во всем мире до ноября, только 5% были достаточно строгими, чтобы выдавать данные, которые могут изменить методы лечения. "Люди публиковали теории или данные об очень небольших испытаниях, и они могли вводить в заблуждение, - говорит доктор Вудкок. - Нам не удалось собрать доказательства, которые мы могли бы получить, если бы у нас был более организованный подход". "Американские испытания часто трудоемки и занимают много времени, требуя от врачей сбора большого количества данных от пациентов. Ученые Оксфордского университета провели более простое и прагматичное исследование. В исследовании под названием Recovery ("Выздоровление") не было некоторых отличительных черт современных клинических испытаний, таких как сравнение лекарств с плацебо и проведение многочисленных анализов крови для оценки вторичных эффектов. Исследователи быстро набрали тысячи испытуемых. Каждому выдали для тестирования препарат-один из кандидатов. Исследователи измеряли, работает ли он, сосредотачиваясь на одном показателе: снижает ли лекарство риск смерти по сравнению со стандартным лечением". "Исследование Recovery, в ходе которого на данный момент было изучено как минимум 12 препаратов, показало, что наиболее эффективным из всех методов лечения Covid-19 для госпитализированных пациентов на сегодняшний день является дексаметазон, который на треть снижает риск смерти у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Оксфордские ученые сообщили о результатах в июне 2020 года, менее чем через три месяца после того, как они впервые начали его оценивать". (...) "В ноябре прошлого года FDA санкционировала первые препараты, разработанные специально для борьбы с Covid-19 у людей, которые не были госпитализированы, на основании предварительных результатов испытаний. Эти моноклональные антитела были смоделированы по образцу естественных антител, которые люди вырабатывают для борьбы с новым коронавирусом. (...) Новые препараты хорошо зарекомендовали себя у пациентов с ранним Covid-19, снизив риск госпитализации или смерти на 70% в ходе испытаний. Тем не менее, из почти миллиона доз, доставленных в больницы и клиники США с ноября по начало мая, только 49% были использованы пациентами за этот период. Одним из факторов их ограниченного использования был тот факт, что влиятельные группы, издающие руководства по лечению Covid-19, не одобряли их до того, как стали доступны полные данные клинических испытаний. Национальный институт здравоохранения и Американское общество инфекционных заболеваний не рекомендовали использовать эти препараты до февраля и марта соответственно (...)", - говорится в статье. "А больницы не спешили принимать лекарства, потому что им требовались внутривенные инфузии, которые длились до часа, с последующим часовым мониторингом побочных эффектов. Многие инфузионные клиники столкнулись с риском того, что пациенты с Covid-19 передадут вирус другим людям с ослабленной иммунной системой, которые лечились от рака или других заболеваний". (...) "Забегая вперед, врачи говорят, что лучшим решением будет противовирусное средство, которое можно принимать на ранних стадиях болезни в виде таблеток. На поиск высокоэффективных методов лечения с приемлемыми побочными эффектами, вероятно, уйдут годы и потребуется более тесная координация между правительством, университетами и промышленностью, подобно кампании по поиску лекарств от ВИЧ в 1980-х и 1990-х годах, - говорит Карл Диффенбах, директор отдела СПИДа в Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний. (...) Источник: The Wall Street Journal