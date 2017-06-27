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27 июня 2017 г.
27 июня 2017 г.

Клаудия Кернер и Нэнси Э.Юссеф | BuzzFeed

Белый дом: Сирия, возможно, готовит новую химическую атаку, и Асад "заплатит высокую цену" за это

"В понедельник Белый дом заявил, что Сирия, как представляется, готовит новую атаку с применением химического оружия против своих граждан. Он предостерег: если это оружие будет применено вновь, США заставят сирийское правительство "заплатить высокую цену", - сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на заявление Шона Спайсера, пресс-секретаря Белого дома.

"Пять сотрудников оборонных структур США, с которыми связалось BuzzFeed News, сказали, что не знают, откуда будет исходить потенциальная химическая атака; один из них, сотрудник Центрального Командования США, заметил, что "не имеет представления" об источнике атаки. Эти источники сказали, что не знали, что Белый дом планирует распространить это заявление; обычно такие заявления перед публикацией согласовываются разными ведомствами национальной безопасности", - говорится в статье.

Полпред США в ООН Никки Хейли написала в Twitter: "За все новые атаки на народ Сирии будет возложена вина на Асада, но также на Россию и Иран, которые поддерживают то, что он убивает граждан своей собственной страны".

Источник: BuzzFeed


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