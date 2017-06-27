Глава Европола предупреждает о новых терактах в Европе

Глава Европола Роб Уэйнрайт считает, что Европе следует быть готовой к новым терактам исламистов, сообщает Frankfurter Allgemeine. "Сейчас опасность террора - на самом высоком уровне при жизни нынешнего поколения, пожалуй, она находится на максимуме за последние 20 лет. И она продолжает возрастать", - заявил Уэйнрайт в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

Только за прошлый год, по словам Уэйнрайта, в Европе были арестованы 718 человек, имевших отношение в джихадистам. "Это очень серьезный рост, который показывает, как сильно радикализировалась часть исламского общества", - отметил он.

"Естественной потенциальной целью террористов может стать саммит G20 в Гамбурге в начале июля, как, впрочем, и любое другое важное мероприятие", - подчеркнул шеф Европола.

Также Уэйнрайт указал, что правоохранительные органы должны получить больше возможностей по слежке за коммуникацией лиц, подозреваемых в терроризме, через онлайн-мессенджеры. "Из-за того что коммуникационные каналы теперь ушли в интернет, полицейские потеряли большую часть своей способности контролировать террористов. В этом вопросе должны произойти изменения", - заявил Уэйнрайт.