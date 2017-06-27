Трамп натолкнулся на "красные линии" Ирана и России в Сирии

За последние пять недель американские войска в Сирии наносили удары непосредственно по режиму Башара Асада и его союзникам не менее четырех раз, пишет журналист Foreign Policy Джонатан Спайер.

Самыми драматическими стали события 18 июня, когда американский истребитель F/A-18 сбил самолет сирийских ВВС Су-22. Это чревато конфликтом между Вашингтоном и Москвой в охваченной войной стране. После инцидента Россия заявила о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о безопасности полетов и намерении в дальнейшем рассматривать полеты американской авиации к западу от реки Евфрат как враждебные.

Сирия быстро скатывается к состоянию всеобщей драки, комментирует автор. Высока вероятность дальнейших трений между региональными державами, в то время как русские, американцы и их различные клиенты борются за реализацию взаимно несовместимых целей, говорится в статье.

Вступление России в конфликт в сентябре 2015 года пресекло любую возможность победы мятежников и свержения режима Асада посредством вооруженной борьбы, пишет автор.

Дипломатическое соглашение, устанавливающее четыре зоны "деэскалации", затем консолидировало контроль режима над Западной Сирией.

Такое развитие событий позволило режиму бросить силы на восстановление контроля над востоком страны. По мере того как это происходит, режим вторгается в войну между поддерживаемыми США "Демократическими силами Сирии", где доминируют курды, и другими арабскими мятежниками - и ныне отступающими джихадитами ИГИЛ*.

Слияние интересов Дамаска и Тегерана на этом поле битвы очевидно, говорится в статье.

Итак, к чему все идет? Инцидент с самолетом Су-22 может послужить, хотя бы на время, для демаркации зон американской и российской воздушной активности в небе над Сирией. Но реальная борьба - на земле. И здесь важным призом является восточная провинция Дейр-эз-Зор, в которой сосредоточена существенная часть нефтяных резервов Сирии, отмечает Спайер. Означает ли предупреждение Путина по поводу американской воздушной активности к западу от Евфрата, что эта территория должна быть передана режиму? Согласятся ли на это Соединенные Штаты?

У русских нет собственной заинтересованности защищать амбиции Ирана на востоке, но, похоже, Путин не видит особых оснований сдерживать своих союзников, анализирует автор. Возможно, Москва и Тегеран считают, что интересы США в регионе ограничены и потому Вашингтон не пойдет на риск и не будет пересекать "красных линий", установленных другими игроками.

"Важный отсутствующий фактор - четко обозначенная американская политика, - сетует обозреватель. - Трамп может либо согласиться с новыми реалиями, которые Россия стремиться установить в воздухе, а Иран - на суше, либо попытаться воспротивиться и сопротивляться им, создав риск потенциальной непосредственной конфронтации. Третьего выбора нет".

Иранское информагентство Fars News недавно заявило следующее: "Заваруха на востоке Сирии только началась, предстоят суровые дни". "Несмотря на нынешнюю неопределенность, по крайней мере в этом можно не сомневаться", - заключает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.