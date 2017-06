27 июня 2017 г. Эрика Соломон | Financial Times Сирийское правительство обвиняет США в ведении "войны на изнурение противника" "Один из главных советников президента Башара Асада настаивает, что его правительство держит курс на восстановление полного контроля над истерзанной войной Сирией, и обвиняет США в ведении "войны на истощение противника", - передает Эрика Соломон в Financial Times. США "намереваются не закончить сирийский конфликт, а вести войну на изнурение противника с сирийским народом и сирийской армией", сказала в интервью FT Бутаина Шаабан, советник Асада по политическим вопросам и связям с общественностью. "Мы уверены [в себе], мы здесь. Никто нас не искоренит", - заявила она. Об уничтожении сирийского самолета - первого самолета коалиции за время шестилетней гражданской войны - она сказала: "Как они оправдывают это перед своим народом и миром? Это отправляет США в один лагерь с террористами - потому что уничтожение сирийского самолета на руку только террористу". "Шаабан отвергла заявления, что сбитый сирийский самолет наносил удары слишком близко от курдских войск, и сказала, что сирийские самолеты координируют свои миссии с Россией, у которой был "деконфликтационный канал" коммуникации с американскими войсками (с тех пор уже закрытый Москвой, по ее словам)", - говорится в статье. Шаабан сказала, что сирийские войска, захватившие территорию до иракской границы, стремятся занять шоссе Дамаск-Багдад, чтобы добиться возрождения сирийско-иракской торговли. "Абсолютно неприемлемо то, что США пытаются предотвратить любые контакты и прямой географический контакт между Сирией и Ираком, - это экономически необходимо нашему народу", - заявила Шаабан. Она также отвергла идею о децентрализованном правлении в послевоенной Сирии, к которой благосклонно относятся и сирийская оппозиция, и курды, пишет Соломон. "Мы участвовали во всей этой войне, чтобы быть теми, кто решает, какая судьба ждет Сирию в будущем. Мы определенно не собираемся позволять никому что-то нам навязывать", - сказала Шаабан и выразила уверенность у том, что позиции правительства сильны, хотя признала, что битва еще далека от окончания. В день ее интервью для FT повстанцы нанесли ракетные удары по Дамаску. "Этот последний день, возможно, наступит нескоро, - сказала она о победе режима Асада. - Однако жизнь продолжится, и мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы восстановить нормальную жизнь в наших городах и деревнях". Источник: Financial Times