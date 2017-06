27 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Такие опасные "красные линии" в Сирии Белый дом грозит: в случае очередного применения химоружия Асад "заплатит высокую цену", но Трамп сам натолкнулся на "красные линии" Ирана и России в Сирии, пишут СМИ. США могут либо согласиться с новыми реалиями, которые Россия заявила в воздухе, а Иран - на суше, либо попытаться сопротивляться им, создав риск непосредственной конфронтации. "Третьего выбора нет", - считает Foreign Policy. "В понедельник Белый дом заявил, что Сирия, как представляется, готовит новую атаку с применением химического оружия против своих граждан. Он предостерег: если это оружие будет применено вновь, США заставят сирийское правительство "заплатить высокую цену", - сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на заявление Шона Спайсера, пресс-секретаря Белого дома. Пять сотрудников оборонных структур США, с которыми связалось BuzzFeed News, сказали, что не знали, что Белый дом планирует распространить это заявление; обычно такие заявления перед публикацией согласовываются разными ведомствами национальной безопасности. Полпред США в ООН Никки Хейли написала в Twitter: "За все новые атаки на народ Сирии будет возложена вина на Асада, но также на Россию и Иран, которые поддерживают то, что он убивает граждан своей собственной страны". Белый дом заявил, что сирийский президент, по-видимому, готовит очередную атаку с применением химоружия, и предупредил, что Асад "заплатит высокую цену", если это произойдет, пишет The New York Times. "В заявлении Белого дома сказано, что приготовления Асада кажутся похожими на те, которые, как считают сотрудники западной разведки, сделало сирийское правительство перед апрельской химической атакой, в результате которой погибли десятки сирийцев", - передают корреспонденты. "Подобная угроза может вызвать непреднамеренное столкновение на фоне того, как соперничающие силы сближаются в никем не контролируемых областях Сирии. Их противодействие, по сути, привело к войне внутри войны", - пишут журналисты. Дэрил Кимбелл из Ассоциации по контролю над вооружениями отметил, что ракетные атаки с использованием газа зарина, как во время апрельских ударов, требуют значительной подготовки, которую вполне могла заметить американская разведка. Кимбелл добавил, что в последние лет 20 не припомнит такого конкретного превентивного публичного предупреждения в адрес иностранного правительства, касающегося запрещенных вооружений. Чаще подобные вопросы решаются путем частных сообщений по дипломатическим и разведывательным каналам, сказал он. "Сообщение в понедельник, как представляется, имеет целью подготовить почву для очередного потенциального военного удара", - полагают авторы статьи. "Один из главных советников президента Башара Асада настаивает, что его правительство держит курс на восстановление полного контроля над истерзанной войной Сирией, и обвиняет США в ведении "войны на истощение противника", - пишет Financial Times. В интервью FT Бутаина Шаабан, советник Асада по политическим вопросам и связям с общественностью, заявила: "Мы уверены [в себе], мы здесь. Никто нас не искоренит". Об уничтожении сирийского самолета американцами она сказала: "Как они оправдывают это перед своим народом и миром? Это отправляет США в один лагерь с террористами - потому что уничтожение сирийского самолета на руку только террористу". Шаабан отвергла заявления, что сбитый сирийский самолет наносил удары слишком близко от курдских войск, и сказала, что сирийские самолеты координируют свои миссии с Россией, у которой был "деконфликтационный канал" коммуникации с американскими войсками (с тех пор уже закрытый Москвой). Шаабан сказала, что сирийские войска стремятся занять шоссе Дамаск-Багдад, чтобы добиться возрождения сирийско-иракской торговли. "Абсолютно неприемлемо то, что США пытаются предотвратить любые контакты и прямой географический контакт между Сирией и Ираком, - это экономически необходимо нашему народу", - заявила она. Она также отвергла идею о децентрализованном правлении в послевоенной Сирии, к которой благосклонно относятся и сирийская оппозиция, и курды. "Мы участвовали во всей этой войне, чтобы быть теми, кто решает, какая судьба ждет Сирию в будущем. Мы определенно не собираемся позволять никому что-то нам навязывать", - сказала Шаабан. За последние пять недель американские войска в Сирии наносили удары непосредственно по режиму Башара Асада и его союзникам не менее четырех раз, пишет журналист Foreign Policy Джонатан Спайер. Самыми драматическими стали события 18 июня, когда американский истребитель F/A-18 сбил самолет сирийских ВВС Су-22. Это чревато конфликтом между Вашингтоном и Москвой. После инцидента Россия заявила о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о безопасности полетов и намерении в дальнейшем рассматривать полеты американской авиации к западу от реки Евфрат как враждебные. Сирия быстро скатывается к состоянию всеобщей драки, комментирует автор. Высока вероятность дальнейших трений между региональными державами, в то время как русские, американцы и их различные клиенты борются за реализацию взаимно несовместимых целей, говорится в статье. Вступление России в конфликт в сентябре 2015 года пресекло любую возможность победы мятежников и свержения режима Асада посредством вооруженной борьбы, пишет автор. Дипломатическое соглашение, устанавливающее четыре зоны "деэскалации", затем консолидировало контроль режима над Западной Сирией. Такое развитие событий позволило режиму бросить силы на восстановление контроля над востоком страны. Слияние интересов Дамаска и Тегерана на этом поле битвы очевидно, говорится в статье. Итак, к чему все идет? Инцидент с Су-22 может послужить для демаркации зон американской и российской воздушной активности в небе над Сирией. Но реальная борьба - на земле. И здесь важным призом является восточная провинция Дейр-эз-Зор, в которой сосредоточена существенная часть нефтяных резервов Сирии, отмечает Спайер. Означает ли предупреждение Путина по поводу американской воздушной активности к западу от Евфрата, что эта территория должна быть передана режиму? Согласятся ли на это США? У русских нет собственной заинтересованности защищать амбиции Ирана на востоке, но, похоже, Путин не видит особых оснований сдерживать своих союзников, анализирует автор. Возможно, Москва и Тегеран считают, что Вашингтон не пойдет на риск и не будет пересекать "красных линий", установленных другими игроками. "Важный отсутствующий фактор - четко обозначенная американская политика, - сетует обозреватель. - Трамп может либо согласиться с новыми реалиями, которые Россия стремиться установить в воздухе, а Иран - на суше, либо попытаться сопротивляться им, создав риск потенциальной непосредственной конфронтации. Третьего выбора нет". Иранское информагентство Fars News недавно заявило следующее: "Заваруха на востоке Сирии только началась, предстоят суровые дни". "Несмотря на нынешнюю неопределенность, по крайней мере в этом можно не сомневаться", - заключает автор.