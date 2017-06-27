Как избежать случайной войны между Россией и США

"Примерно через десять дней Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. Сегодня публикуется открытое письмо к двум президентам, подписанное четырьмя авторитетными фигурами (из США, России, Британии и Германии) и содержащее немногочисленные простые советы", - пишет в итальянской La Stampa дипломат Стефано Стефанини, бывший представитель Италии в ООН.

"Путин и Трамп остаются лидерами двух крупнейших военных, ядерных держав мира, - говорится в статье. - Управление их огромными силами и арсеналами - это международная ответственность, которая напрямую касается Европы. "Большая двадцатка" - хороший повод, чтобы это им напомнить".

В небе над Балтийским морем на прошлой неделе российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии 1,5 м от крыла американского самолета-разведчика RC-135U, напоминает Стефанини. "Российские и американские пилоты - профессионалы. Они по очереди друг друга провоцируют, но, пока они останавливаются на краю катастрофы, ничего не происходит. Мы может только воображать, что бы произошло, если бы эти крылья соприкоснулись, а не просто сблизились. И не только в небе над Европой, где самолеты осуществляют патрулирование, но и над Сирией, где они действуют в рамках боевых операций", - отмечает дипломат.

По словам автора, в отсутствие той самодисциплины, которая была в период холодной войны, "наклонная плоскость противоречий и вызовов, начиная с Украины и кончая Ближним Востоком, где у непредсказуемых союзников разные точки зрения, может привести США и Россию к военному столкновению, которого ни одна из сторон не хочет. К случайной войне".

"Пока не начался пожар, нужно подготовить огнетушители, - призывает дипломат. - Такая просьба содержится в сегодняшнем открытом письме к президентам". Подписанты, продолжает Стефанини, могут похвастаться накопленным багажом опыта в российско-американских отношениях, трансатлантических отношениях и в ядерном разоружении: Дес Браун был министром обороны Великобритании; Вольфганг Ишингер - немецким послом в Вашингтоне; Игорь Иванов - главой МИДа РФ; американский сенатор Сэм Нанн - большим вдохновителем ядерного разоружения и обеспечения безопасности бывших советских атомных станций.

Письмо, передает итальянский дипломат, просит президентов предпринять четыре срочных шага: 1) совместное заявление о том, что "в ядерной войне не может быть победителя, и нельзя ее вести"; 2) новый координационный военный центр НАТО-Россия для управлениями кризисами; 3) совместная инициатива, имеющая целью помешать террористам завладеть средствами массового уничтожения; 4) диалог по рискам информационных атак на системы тревоги и управления ядерными вооружениями.

"Это не политическое письмо, а скорее послание, основанное на здравом смысле", - считает автор. "Однако в ответе на него Белый дом и Кремль могут столкнуться с трудностями, поскольку на них влияют соответствующие узы и доктрины, - говорится в статье. - От Дональда Трампа и Владимира Путина потребуется политическая смелость и видение перспективы. Мы, европейцы и итальянцы, должны надеяться, что они их найдут и сделают из G20 в Гамбурге памятный международный этап".