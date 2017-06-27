"Ватикан как мы, американцы. Глобальная держава, влияющая на мир"

"Несмотря на различия в масштабе, форме правления и истории оба наших государства - глобальные державы, с мировыми интересами и влиянием. Со многих точек зрения Святой престол уникален в мире по своей способности продвигать собственную повестку. Он имеет дипломатические отношения с 180 странами, впереди только США". Эти строки содержатся в докладе от 14 марта 2013 года американского посольства в Ватикане вице-президенту Джо Байдену в преддверии его участия в церемонии вступления в должность Папы Римского Франциска и "представляют самое маленькое государство в мире и самую старую мировую демократию как равноправные державы", пишет американский корреспондент итальянской La Stampa Паоло Мастролилли. Газета смогла получить законным путем доклад к Байдену, а также документы, которые были написаны годом позже по случаю визита президента Обамы в Ватикан. В них, по словам автора, откровенно описываются точки соприкосновения и расхождения США и Святого престола, начиная от стратегии по Сирии и заканчивая подозрениями в адрес Америки касательно финансирования евангельских христиан.

В каблограммах, отправленных сразу после избрания Франциска, говорилось об "очень удивленных и нервных чиновниках Курии" в связи с выбором Бергольо, сообщает журналист. "У администрации Обамы были проблемы с Бенедиктом [XVI], особенно по "темам, касающимся жизни", и теперь она надеялась на новые отношения: "Папа не только находится на перекрестье Нового и Старого Света, но мог бы стать мостом между консервативным и умеренным крылом Церкви, - цитирует автор доклад к Байдену. - По социальным вопросам он ревностный консерватор, убежденный противник абортов, гомосексуальных браков, контрацепции. И в то же время он глубоко привержен идее социальной справедливости во благо бедных, что является приоритетом для более либерального крыла Церкви и для иезуитов".

Однако дипломаты предупредили Байдена касательно темы, несущей потенциальные трения с США, передает журналист: "Очень важный вопрос для Церкви в Латинской Америке - это переход миллионов католиков в группы протестантов-евангелистов. Часто эти группы базируются в США или получают оттуда финансирование", таким образом предоставляя пищу для подозрений, что американские протестанты все еще пытаются подорвать католичество.

"Доклад подчеркивает, что Святой престол видит в войне в Ираке 2003 года событие, которое стало истоком нестабильности на Ближнем Востоке, каковая продолжилась "Арабской весной" и ИГИЛ* и привела к преследованию христиан и их бегству из региона: "Свергнутые диктатуры, которые некогда предоставляли умеренную защиту христианским общинам, были заменены правительствами, где, в некоторых случая, господствуют исламисты (как в Египте) и которые, в других случаях, неспособны гарантировать безопасность (как в Ираке)".

"Год спустя, 6 марта 2014 года, - говорится далее, - американское посольство в Ватикане посылает новый доклад, на этот раз адресованный президенту Обаме, чтобы подготовить его к встрече с Папой: "Несмотря на многие революционные поступки Франциска, он не стремится поменять церковную доктрину. Скорее, он переносит диалог с горячих социальных тем на более практичные вопросы пастырского характера. Он объясняет, что культурные вопросы затмили основную роль Церкви в помощи бедным, больным и нуждающимся". Обама хочет услышать именно это, надеясь вновь построить двухсторонние отношения на новой основе, в противовес тому, что потом случится с избранием Трампа, комментирует журналист.

В докладе Обаме также говорится об оговорках Папы по сирийской стратегии, передает газета: "Под влиянием местных епископов и патриархов Ватикан часто критически настроен по отношению к поддержке оппозиции, которая включает исламских фундаменталистов, потому что он считает, что они представляют серьезную угрозу для будущего демократической и многоконфессиональной Сирии". Однако, подытоживает автор, Обама надеялся выстроить новый союз с Папой в силу необходимости взаимопонимания двух фигур, которые являются ориентирами для мирового сообщества. "Господин президент, среди всех мировых лидеров у Папы Франциска больше всего подписчиков в Twitter после вас, и у него больше всего ретвитов", - говорится в докладе посольства к Обаме.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.