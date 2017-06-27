Дело ЮКОСа: как Россия оказывает давление на французское правосудие

27 июня Апелляционный суд Парижа, по требованию бывших акционеров российской нефтяной компании ЮКОС, должен вынести определение о наложении ареста на имущество, принадлежащее России и находящееся на территории Франции. Москва угрожает Парижу ответными мерами, пишет журналист французской газеты Le Nouvel Observateur Жан-Батист Ноде.

"Апелляционный суд Парижа 27 и 29 июня должен вынести решения, которые могут еще больше отравить и без того прохладные отношения между Москвой и Парижем, - говорится в статье. - Владимир Путин делает из этого повод к войне. В случае подтверждения судом наложения ареста на имущество российского государства, хозяин Кремля открыто пригрозил Франции ответными мерами. Тем самым глава российского государства игнорирует или делает вид, что не знает о том, что правосудие во Франции независимое".

"Дело началось тогда, когда мажоритарные иностранные акционеры российского нефтяного гиганта ЮКОС, насильственно национализированного Владимиром Путиным, объединились главным образом в компанию GML и в 2014 году добились получения как минимум 50 млрд долларов (45 млрд евро) в виде возмещения убытков. Это решение было вынесено арбитражным судом, заседающим под эгидой Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Судьи сочли, что инициирование процедуры банкротства компании ЮКОС, произошедшее 11 лет назад, являлось искусственным и политически мотивированным. Однако Россия тогда отказалась признавать это решение арбитражного суда", - передает журналист.

"Бывшие акционеры ЮКОСа выбрали в качестве поля сражения Францию, поскольку французское законодательство особо благоприятствует держателям долговых обязательств, которые намерены обрушить свой гнев на зарубежные активы того или иного государства. Так, бывшие акционеры ЮКОСа стали множить наложения арестов на активы, а также замораживать банковские счета, связанные с Российской Федерацией, на сумму, достигающую более миллиарда евро. Речь идет о 300 млн евро, которые компания Arianespace должна выплатить российской корпорации "Роскосмос" (за поставку ракет-носителей "Союз" во Французскую Гвиану), - отмечает автор статьи. - Другие наложения ареста или попытки изъятия имущества были нацелены на российские СМИ во Франции и на российский православный собор в Париже".

Как говорится в публикации, Москва не стала бездействовать. Уже в марте 2015 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров написал зажигательное и угрожающее письмо послу Франции в России: "Любая попытка применения охранительных или исполнительных мер в отношении российского имущества на территории Французской Республики будет расценена Российской Федерацией как основание для принятия соответствующих и пропорциональных мер в отношении Франции, ее граждан и организаций".

Адвокат ограбленных акционеров ЮКОСа Эммануэль Гайяр изобличает кампанию по устрашению: "Россия ведет кампанию по устрашению и давлению по всем направлениям".

Адвокат заявляет об "обработке и запугивании свидетелей, исчезновении документов". По мнению юриста, дело это, прежде всего, политическое: Кремль хочет "главным образом очернить Михаила Ходорковского", руководителя ЮКОСа, отсидевшего в тюрьме 10 лет (2003-2013) за так называемые "хищения и неуплату налогов" - и, что куда более вероятно, за то, что он оппонировал Владимиру Путину, передает автор статьи.

Уверяя в своем сопротивлении российскому давлению, французское Министерство иностранных дел в 2016 году внесло поправки во "второй закон Сапена", из-за которых в будущем станет труднее наложить арест на имущество иностранных государств. Теперь каждой конфискации имущества должно предшествовать решение судьи, сообщает Ноде. "Это сильно усложняет новые взыскания на имущество", - считает официальный представитель GLM Джонатан Хилл.