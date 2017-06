27 июня 2017 г. Майкл Д.Шир, Эрик Шмитт | The New York Times Белый дом: Сирия "заплатит высокую цену" за еще одну химическую атаку Белый дом заявил в понедельник вечером, что сирийский президент Башар Асад, по-видимому, готовит очередную атаку с применением химоружия, и предупредил, что Асад "заплатит высокую цену", если это произойдет, пишет The New York Times. "Некоторые военные должностные лица были захвачены врасплох заявлением пресс-секретаря президента Трампа, но не было ясно, насколько конфиденциальными были разведданные, касающиеся потенциальной химической атаки", - говорится в статье. "В заявлении Белого дома сказано, что приготовления Асада кажутся похожими на те, которые, как считают сотрудники западной разведки, сделало сирийское правительство перед апрельской химической атакой, в результате которой погибли десятки сирийцев, в том числе дети", - передают авторы статьи Майкл Д.Шир и Эрик Шмитт. "Подобная угроза может вызвать непреднамеренное столкновение на фоне того, как соперничающие силы сближаются в никем не контролируемых областях Сирии. Их противодействие, по сути, привело к войне внутри войны", - пишут журналисты. Дэрил Кимбелл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, заявил, что он не знал о подготовке к новым химическим атакам в Сирии, но он полагает, что это заявление основано на сообщениях разведки, говорится в статье. По его словам, ракетные атаки с использованием газа зарина, как во время апрельских ударов, требуют значительной подготовки, которую вполне могла заметить американская разведка. Кимбелл добавил, что он не помнит такого конкретного превентивного публичного предупреждения по поводу иностранного правительства, касающегося запрещенных вооружений, "по крайней мере, в последние 20 лет". Чаще подобные вопросы решаются путем частных сообщений по дипломатическим и разведывательным каналам, сказал он. "Сообщение в понедельник, как представляется, имеет целью подготовить почву для очередного потенциального военного удара", - полагают авторы статьи. Источник: The New York Times