Борьба за каждый бит

В России разгорелся "конфликт между властями и создателями мессенджера Telegram", пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Ниенгуйзен. В понедельник в ФСБ заявили, что перед апрельским терактом в метро Санкт-Петербурга террористы связывались через Telegram, и заявление спецслужбы "увеличивает нажим на основателя мессенджера Павла Дурова, с тем чтобы он пошел на сотрудничество с российскими властями". Сам Дуров выступает против всяческих вмешательств со стороны государства. В результате власти угрожают заблокировать доступ к мессенджеру в самые ближайшие дни. Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, Дуров, "к сожалению, нейтрален к террористам и преступникам".

Дуров, поясняет автор, перечит угрозам властей. Согласно его заявлению в соцсети "ВКонтакте", он "не передаст властям ни единого бита информации". Также он написал, что упрекать его в нейтральном отношении к террористам неправильно, поскольку "только в текущем месяце Telegram заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, которые так или иначе были связаны с пропагандой терроризма". "Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - заявил Дуров.

Дуров предостерег российские власти от блокировки Telegram, мотивировав тем, что в противном случае российским пользователям, в том числе госслужащим, придется перейти на другие мессенджеры, а именно - Whatsapp или Facebook, которые контролируются из США. "Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России?" - спрашивает основатель Telegram.

Три года назад, напоминает Ниенгуйзен, Дурову пришлось уехать из России после отказа сотрудничать с российскими властями. Тогда он отказался передавать данные украинских оппозиционеров - организаторов протеста на Майдане.