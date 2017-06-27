В последнее время украинский президент бывает в Киеве нечасто, пишет обозреватель немецкой Frankfurter Allgemeine Катрин Кальвайт.

Так, на прошлой неделе Петр Порошенко был на съезде "Европейской народной партии" в Брюсселе, где все выражали свою солидарность с Украиной. Затем он летал в Вашингтон, где встречался с президентом США Дональдом Трампом, с которым, как не устают подчеркивать украинские власти, еще не встречался даже Владимир Путин. Порошенко после встречи рассказал, что Трамп не дал никаких советов, "но спросил, как он может помочь". В этот понедельник украинский президент посетил своего французского коллегу Эммануэля Макрона и перед отлетом сообщил в интервью украинскому ТВ, что на следующей неделе в Киев прилетят такие важные персоны, как госсекретарь США, американский министр обороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг и генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Это однозначно лето Петра Порошенко. Сам он тоже так считает", - отмечает журналистка. По словам Порошенко, спустя многие годы Украина наконец-то перестала быть объектом чужой внешней политики и сама начала влиять на важные политические решения в мире. "Действительно, при Порошенко Украина сблизилась с Западом столь сильно, как вряд ли можно было предположить еще четыре года назад", - говорится в статье. В частности, 1 сентября окончательно вступит в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Многие отмечают, что все это - вовсе не билет на вступление в ЕС в ближайшие два или три десятилетия, хотя украинцы питают надежду, что будут приняты быстрее", - продолжает Кальвайт.

Политолог Вячеслав Голуб из известного Центра Разумкова (Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. - Прим. ред.) называет проект сближения с Западом "европейскими реформами без европейской перспективы", передает журналистка. По мнению Голуба, Порошенко "украшает себя внешнеполитическими успехами по той причине, что во внутриполитическом плане все идет не так хорошо". К примеру, опросы показывают, что рейтинг Порошенко находится на уровне 12%, в то время как его многолетняя соперница Юлия Тимошенко из партия "Батькивщина" в качестве потенциального кандидата в президенты на выборах 2019 года набирает 15%. Аналитики указывают на то, что Порошенко и его сторонники из "Блока Порошенко" считаются очень коррумпированными. Журналист и депутат Сергей Лещенко, в свою очередь, говорит, что Порошенко саботирует реформы: он, как поясняет Лещенко, "хочет переизбраться, и это снижает готовность к непопулярным мерам".

"Поэтому Порошенко гораздо больше нравится праздновать очередной успех во время визита в Париж, где Макрон заверил его в том, что Франция никогда не признает аннексию Крыма Россией. Украинцам это очень по душе", - подытоживает Кальвайт.