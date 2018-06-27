В эпоху Трампа и Путина Европа сталкивается с трудным выбором в газовой сфере

"Падение добычи природного газа в Европе делает ее заманчивой в глазах экспортеров, а также ставит регион перед трудным выбором в будущем, в период нарастающей политической неопределенности", - пишут корреспонденты Bloomberg Норин С.Малик и Анна Ширяевская.

Издание приводит прогноз Международного энергетического агентства: импорт газа в Европу к 2040 году должен вырасти почти на 20% по сравнению с уровнем 2016 года. "Хотя долгое время крупнейшим поставщиком для региона является Россия, теперь у нее появились серьезные соперники - США и Катар, обладающие колоссальными запасами природного газа. Для Европы это одновременно шанс и риск. Конкуренция может обрушить цены, но геополитика становится все более непредсказуемой в эпоху, когда доминируют встречные ветра со стороны американского президента Трампа и российского лидера Путина", - говорится в статье.

Аналитик Бринн Догерти (Societe Generale SA) полагает: "То, что опасно для надежности поставок, будет играть первостепенную роль" с точки зрения выбора Европой поставщиков газа на будущее.

Издание напоминает: "Европейские страны ссорились с Россией из-за ценообразования и страдали от приостановки поставок в ключевые моменты. Отношения осложняет назревающая торговая война с США, спровоцированная решениями Трампа насчет пошлин. А Катар - объект антимонопольной проверки, затеянной Евросоюзом. И все же американские компании готовятся активно включиться в конкурентную борьбу".

Многие европейские покупатели газа, особенно в Восточной Европе, "жаждут каких-то альтернатив поставкам из России", говорится в статье.

"Газпром", уже поставляющий около 35% газа, потребляемого Европой, принимает меры для сохранения своего куска европейского рынка. По прогнозам Energy Aspects, доля российского газа может увеличиться до 45% или еще больше, поскольку Россия продвигает строительство "Северного потока-2", - передают журналисты.

"Доходы бюджета России зависят от экспорта газа, а Европа - ее крупнейший клиент, и, следовательно, страна будет "любой ценой защищать свою долю", прокладывая новые трубопроводы и продавая как можно больше газа", - сказал в телефонном интервью Манас Сатапатхи из Accenture Strategy.

Тревор Сикорски (Energy Aspects Ltd., Лондон): для большинства европейских стран "все решает экономика, а в экономическом плане на российский трубопроводный газ всегда можно установить более низкие цены, чем на СПГ из США по полной цене".

И все же снижение предложения газа в Европе дает шанс конкурентам России, считают авторы.