Мюллер говорит, что союзник Путина не должен видеть доказательства, если не явится в суд

"Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что давнему союзнику российского президента Владимира Путина следует запретить ознакомление с доказательствами по уголовному делу в США, если он не явится в суд, чтобы защищаться", - пишет журналист Bloomberg Дэвид Ворикос. "Во вторник Мюллер воспользовался подачей документа в суд, чтобы утверждать, что Евгений Пригожин пытается избежать судебного преследования, даже когда добивается доступа к досудебным доказательствам против своей фирмы, которой тоже предъявлены обвинения", - говорится в статье.

"Если Пригожин получит доступ к "конфиденциальным" доказательствам по делу, он может воспользоваться ими, чтобы сорвать попытки США "предотвращать его продолжающуюся преступную деятельность в России и других странах" за пределами США, сказали работники прокуратуры из команды Мюллера", - пересказывает автор.

Со своей стороны, адвокаты фирмы Concord Management and Consulting LLC, которой предъявлены обвинения в США, "утверждают, что постановление, запрещающее Пригожину знакомиться с доказательствами против его компании, несправедливо и неосуществимо и что фирма имеет те же права, как и любой другой ответчик, на знакомство с доказательствами против себя".