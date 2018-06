27 июня 2018 г. Скотт Биксби | The Daily Beast Эмин Агаларов сделал клип с (фейковыми) Трампом, Иванкой и Сторми Дэниэлс Певец, звезда российской поп-музыки, имевший отношение к встрече в "Башне Трампа", выпустил музыкальный клип, который прозвали "пи-пи пленкой", пишет обозреватель The Daily Beast Скотт Биксби. "Пи-пи пленка" реальна. А песня, которая ее сопровождает, на удивление прилипчива", - говорится в публикации. "В новом музыкальном видеоклипе Эмин Агаларов - российская поп-звезда и сын олигарха, помогавший организовать скандальную встречу в "Башне Трампа" между Дональдом Трампом-младшим и дамой-юристом, связанной с Кремлем, обещавшей компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, - опирается на свою эпизодическую роль в одном из самых сюрреалистических политических скандалов эры Трампа. В видеоклипе, снятом для сингла Агаларова "You Got Me" (так в оригинале, клип выложен в YouTube под названием "Got Me Good". - Прим. ред.), обыгрывается предполагаемое существование kompromat-видеозаписи, которой якобы располагает Кремль и на которой запечатлено то, что экс-директор ФБР как-то назвал "проститутки, писающие друг на дружку в Москве", - говорится в статье. "В клипе фигурируют в числе прочих двойник Дональда Трампа, устраивающий в золоченом гостиничном номере вечеринку с участницами конкурса красоты, одетыми в бикини, Эмин, тайно передающий "Иванке Трамп" кейс с разведданными, подложная Сторми Дэниэлс, пьющая водку стопками в клубе вместе с подложной Хиллари Клинтон, а также Ким Чен Ын в качестве хакера, стирающего все доказательства присутствия Трампа в тех местах", - говорится в статье. Журналист также обнаружил в клипе "совершенно неузнаваемого рыжеволосого двойника Марка Цукерберга - основателя Facebook, обманутого россиянами простака". Биксби называет Эмина Агаларова "давним другом и поклонником" нынешнего президента США Дональда Трампа и напоминает, что Трамп когда-то снялся в эпизодической роли в клипе этого певца. Источник: The Daily Beast