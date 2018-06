27 июня 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Познакомьтесь с Антоном Красовским, геем, баллотирующимся в мэры Москвы "Антон Красовский переполнен руганью. Он зол на каждого лгуна и пропагандиста в Москве - городе, который он любит и хочет изменить, - рассказывает журналистка Анна Немцова в The Daily Beast. - Временами кажется, что смелость покинет его, как только он перестанет браниться. А смелость ему нужна прямо сейчас, ведь Красовский - единственный открытый гей во всей России - стране с населением более 140 млн человек, - решающийся участвовать в контролируемом Кремлем выборном процессе". "Большинство российских политиков и бюрократов согласны с идеей, что представители ЛГБТ-сообщества ненормальны. Сама идея быть воином-одиночкой на политическом поле, пропитанном ненавистью и поросшем процветающей гомофобией, кого угодно отпугнет от этой арены", - поясняет журналистка. В статье говорится, что о своем решении баллотироваться в мэры Красовский сообщил на радио "Эхо Москвы" и что для допуска к выборам ему нужно собрать 110 подписей городских депутатов. "Я чуть штаны не обмочил, когда решил баллотироваться в мэры Москвы", - признался Красовский Немцовой "во время недавнего интервью в одной из хипстерских московских кофеен - "Кофемания". "Здесь, в Китай-городе, старой части Москвы, многие узнали Красовского в лицо", - отмечает журналистка. "Это не первый случай, когда Красовский проявил смелость в России, - говорится в статье. - Во время своего каминг-аута на интернет-телеканале Kontr-TV он заявил: "Я гей, и я такой же человек, как президент Путин". "В прошлом году в интервью, опубликованном на Facebook, Красовский признал, что с 2011 года живет с ВИЧ. Как волонтер и активист Красовский вместе с друзьями принуждает власти принимать меры по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа в России, в частности легализовать метадоновое лечение", - говорится в статье. "Хотя Кремль разрешил гомофобию по всей стране, Красовский настаивает, что рядовые люди не ненавидят ЛГБТ-людей", - передает Немцова. "То, что Россия - по своей природе гомофобная страна, иллюзия", - настаивает Красовский. "В его голосе слышалось раздражение, когда он говорил о созданных СМИ стереотипах", - отмечает журналистка. "Моя гомосексуальность никогда не помогала мне, но и не мешала достигать карьерных целей. Если людям постоянно говорить, что голубые - ублюдки и их надо бить за то, что они так и рвутся ходить по улицам голышом, некоторые идут и бьют ЛГБТ". "В последний месяц Красовский ежедневно проводит открытые встречи с электоратом в разных районах Москвы", - рассказывает Немцова. "Людям все равно, гомосексуал ты или нет, есть ли у тебя ВИЧ или другие проблемы со здоровьем. Люди хотят поговорить со мной о том, что город сносит дома в их районе, о плохой работе коммунальных служб, о незаконных стройплощадках или закрытии школ в их квартале", - уверяет Красовский. Источник: The Daily Beast