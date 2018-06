27 июня 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Великобритания требует больше полномочий для организации по надзору за химическим оружием "Великобритания призвала членов международной организации по надзору за химическим оружием поддержать меру, которая даст ей более широкие полномочия в области определения виновных в химических атаках в Сирии, - сообщает Дэвид Бонд в Financial Times. - Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сделал шаг, который поставил Великобританию на курс, ведущий к столкновению с Россией, поддерживающей режим сирийского президента Башара Асада. Политик заявил, что международное сообщество не может позволить "подточить международный запрет на химическое оружие", имея в виду Москву". Перед представителями 140 с лишним стран на заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Джонсон заявил: "Сейчас эксперты ОЗХО могут сказать, когда и где произошла атака, но не кто несет за нее ответственность. Если мы всерьез хотим соблюсти запрет на химическое оружие, этот пробел должен быть восполнен". "Россия немедленно сделала встречное предложение, которое, по словам британских властей, сделает ОЗХО беззубой. Сирия и Иран выдвинули поправки к предложению Великобритании. В среду днем страны-члены по ним проголосуют", - говорится в статье. "До ноября прошлого года особый совместный следственный механизм, связанный с ОЗХО и ООН, занимался определением виновных. Россия заблокировала возобновление этого механизма, побудив Великобританию созвать специальную сессию ОЗХО", - сообщает автор. Россия, Сирия и Иран во вторник попытались задержать принятие повестки собрания, но ОЗХО поддержала призыв Великобритании провести голосование в течение 24 часов. Между тем Великобритании нужно два трети голосов стран, имеющих право голоса, то есть около 60 голосов, чтобы обеспечить изменение мандата ОЗХО, пишет Бонд. Источник: Financial Times