27 июня 2018 г. Марта Келнер | The Guardian Английские болельщики могут воспользоваться лазейкой в визовом режиме, чтобы приехать в Калининград, не имея билетов на матч "Сотни болельщиков английской сборной могут воспользоваться лазейкой в системе российской службы безопасности, касающейся билетов, чтобы приехать в Россию на ЧМ в момент, когда растет интерес к дружине Гарета Саутгейта", - пишет The Guardian, поясняя, что матч состоится в четверг. Журналистка Марта Келнер пишет: "Football Supporters' Federation смогла приобрести определенное количество так называемых "паспортов болельщика", по которым можно въехать в Россию без визы, если у вас есть билет на футбольный матч. Предполагается, что действуют суровые проверки, которые обеспечивают лимит "один паспорт болельщика - один билет". Но организации удалось получить некоторое число паспортов на один номер билета, и возникает перспектива, что сотни болельщиков английской сборной приедут в Россию без билетов на матч, надеясь раздобыть их на черном рынке", - говорится в статье. По данным газеты, некоторые уже так и поступили. Источник: The Guardian