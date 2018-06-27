Почему ОПЕК пытается сильнее привязать к себе Россию

Нефтяной картель ОПЕК предлагает Москве статус наблюдателя. О членстве РФ в организации речи не идет, сообщают журналисты Handelsblatt.

ОПЕК предпринимает попытку сильнее, чем прежде, привязать к себе Россию. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предложил наделить Россию статусом наблюдателя. Выступая перед прессой, его российский коллега Александ Новак подтвердил существование подобного предложения, пишут Андре Баллен и Ханс-Петер Зибенхар.

На заседании ОПЕК+ (так теперь называется формат переговоров с участием 14 стран, входящих в картель, и 10 не входящих в него стран под предводительством России) в Вене было принято решение об увеличении квот на добычу нефти на миллион баррелей в сутки, передает деловое издание.

"Сотрудничество между картелем и Москвой значительно возросло за последние два года. Сокращение квот на добычу, решение о котором было принято в конце 2016 года, принесло после периода падения цен на нефть ожидаемую перемену на рынке. Кремлю стало значительно легче планировать бюджет на фоне роста цен на энергоресурсы", - говорится в статье.

"Добыча сырья до сих пор является важнейшим источником доходов России: в 2017 году 30% налогов поступило из этого сектора - в первую очередь из нефтегазового сегмента", - пишут авторы.

Алексей Турбин, советник нескольких российских министров энергетики с 2001 по 2018 год, сомневается, что Россия стремится к членству в ОПЕК. "Мы находимся в очень выгодной позиции: с одной стороны, мы можем участвовать в двусторонних договоренностях, а с другой - не связаны обязательствами внутри картеля", - заявил Турбин в беседе с HB. Москва определенно не захочет расстаться с подобной независимостью, полагает эксперт.

По мнению авторов публикации, перспективы формата ОПЕК+ выглядят весьма благоприятно. "Рыночная власть России огромна. Чтобы эффективно влиять на цены на мировом рынке, ОПЕК нуждается в сотрудничестве с Москвой. Москва также заинтересована в подобном сотрудничестве, чтобы держать цены в стабильном состоянии, так что наблюдатели считают, что формат ОПЕК+ еще какое-то время просуществует".

Российский министр энергетики заявил, что с 2019 года формат может быть переименован.

"Самый влиятельный нефтяной босс России Игорь Сечин верит в золотое будущее нового альянса, - продолжают журналисты. - В ближайшие 10 лет дефицит на мировом рынке нефти сохраниться, считает он. Это может привести к дальнейшему повышению цен на энергоносители. Цель компромисса, достигнутого в минувшие выходные, - стабилизировать цену за баррель нефти на уровне 70-80 долларов".