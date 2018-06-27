Необходимость ядерного разоружения Пакистана замалчивается

Сегодня все говорят в первую очередь о денуклеаризации Северной Кореи. Однако беспокойство вызывает ситуация с ядерным оружием и в другом регионе, обращает внимание в статье для Handelsblatt историк Михаэль Вольффсон.

То, что крупные державы - США, Россия и Китай, а также державы среднего ранга, вроде Великобритании и Франции, против своей воли откажутся от ядерного оружия, - несбыточная мечта. Это абсолютно невозможно, и международное сообщество, очевидно, большей частью с этим смирилось, отмечает Вольффсон.

Хотя не все ядерные державы представляют из себя демократические государства, для них характерно рациональное и сознательное политическое управление. Они предсказуемы, что означает малую вероятность применения ими ядерного оружия, что привело бы к их собственной гибели, говорится в статье.

Так, для Израиля нет необходимости использовать ядерное оружие против Ирана, пока он превосходит Тегеран в обычных вооружениях. В регионе скорее можно говорить об усилении гонки неядерных вооружений между Ираном, с одной стороны, и Израилем и Саудовской Аравией - с другой. Так как Саудовская Аравия уступает Ирану в конвенциональном вооружении, а Израиль проигрывает с точки зрения экономики и политики народонаселения, сутью ядерного вооружения Ирана является долгосрочное подавление Израиля и Саудовской Аравии в гонке неядерных вооружений и в экономике, поясняет Вольффсон.

У Северной Кореи также нет необходимости применять ядерное оружие против врагов извне. "Для нее ядерное оружие является джокером, позволяющим получить высокие технологии, инфраструктуру и экономическую помощь на лучших условиях", - считает историк.

При всем этом предельно тревожным, по мнению Вольффсона, является наличие ядерной бомбы у почти разрушенного изнутри Пакистана. "То, что к власти там придут исламисты, совсем не исключено, и это станет настоящим кошмаром в любом смысле. Исламистский и иррациональный Пакистан может без раздумий применить ядерную бомбу, как и снабдить ядерными боеприпасами свирепых террористов по всему миру", - говорится в статье.

Однако об этом никто не говорит, не пишет, не думает, сетует автор. Европейским странам давно следовало бы заняться вопросом ядерного разоружения Пакистана, особенно с учетом того, что наличие ядерного потенциала у Ирана и Северной Кореи было бы невозможным без помощи Пакистана, отмечает Вольффсон.