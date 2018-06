27 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Лондон требует усилить ОЗХО - Москва пытается подменить тему Россия упорно налагает вето в СБ ООН на попытки наказать преступления Башара Асада. В ноябре Москва пошла еще дальше - отказалась продлить мандат Совместного механизма ОЗХО-ООН, сообщавшего о применении отравляющих веществ в Сирии. На начавшейся специальной сессии ОЗХО Британии нужна широкая поддержка, чтобы наделить эту организацию по надзору за химоружием правом называть виновных в химатаках, пишут СМИ. "Великобритания призвала членов международной организации по надзору за химическим оружием поддержать меру, которая даст ей более широкие полномочия в области определения виновных в химических атаках в Сирии, - сообщает Дэвид Бонд в Financial Times. - Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сделал шаг, который поставил Великобританию на курс, ведущий к столкновению с Россией, поддерживающей режим сирийского президента Башара Асада". Перед представителями 140 с лишним стран на заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Джонсон заявил: "Сейчас эксперты ОЗХО могут сказать, когда и где произошла атака, но не кто несет за нее ответственность. Если мы всерьез хотим соблюсти запрет на химическое оружие, этот пробел должен быть восполнен". "Россия немедленно сделала встречное предложение, которое, по словам британских властей, сделает ОЗХО беззубой. Сирия и Иран также выдвинули поправки к предложению Великобритании", - говорится в статье. "До ноября прошлого года особый совместный следственный механизм, связанный с ОЗХО и ООН, занимался определением виновных. Россия заблокировала возобновление этого механизма, побудив Великобританию созвать специальную сессию ОЗХО", - сообщает автор. Россия, Сирия и Иран во вторник попытались задержать принятие повестки собрания, но ОЗХО поддержала призыв Великобритании провести голосование в течение 24 часов. Между тем Великобритании нужно два трети голосов стран, имеющих право голоса, то есть около 60 голосов, чтобы обеспечить изменение мандата ОЗХО, уточняет Бонд. "Во вторник Россия продемонстрировала, что один из способов реакции на нежелательный вопрос - задать совершенно другой вопрос. А потом - еще один, и еще один, и еще массу вопросов", - пишет журналист The New York Times Ричард Перес-Пенья. ОЗХО в Гааге решает, должна ли эта структура впредь устанавливать виновников химических атак или, как прежде, лишь сообщать, происходили химические атаки или нет. "Предложенное Великобританией изменение явно направлено против России и ее союзника Сирии - двух стран, недавно обвиненных в применении химического оружия", - говорится в статье. Но до того, как ОЗХО смогла обсудить предложение по существу, она потратила несколько часов, парируя вопросы и возражения российской делегации (а также представителей Сирии и ее второго основного союзника - Ирана), пишет корреспондент. "Международная система установления виновников химических атак просуществовала два года, но ее уничтожила Россия", - утверждает автор статьи. Речь идет об органе ООН - Совместном механизме ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. "В прошлом году он сообщил, что правительство Башара Асада применило в Сирии отравляющий газ. Россия отвергла это утверждение, обвинив Совместный механизм ООН-ОЗХО в том, что он является инструментом западной пропаганды (...). В ноябре Россия воспользовалась своим правом вето в Совбезе ООН, чтобы заблокировать продление полномочий этого органа". Издание также напоминает, что Великобритания обвинила Кремль в химической атаке на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а Россия отрицает эти обвинения. Инициаторами специальной сессии ОЗХО являются Великобритания, Франция и десяток других стран, говорится в статье Le Temps. Париж, Лондон и Вашингтон опасаются широкого распространения химоружия в Сирии, отмечает автор статьи Люк Матье. Другим поводом для беспокойства являются убийства или покушения на убийство с применением химических соединений. Журналист напоминает о Скрипале и его дочери и о том, что в 2017 году "сводный брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит боевым отравляющим веществом VX в аэропорту Куала-Лумпура, в Малайзии". Начиная с середины мая, когда был запущен проект внеочередной сессии ОЗХО, Россия всячески стремилась сорвать ее. "Инициаторы почти не пытаются скрывать свои намерения воспользоваться этим для разжигания антисирийской и антироссийской истерии", - написал в Twitter посол России в Гааге. По нашим данным, пишет журналист, в последние недели Кремль совершил множество телефонных звонков в несколько столиц, пытаясь отговорить голосовать за реформу ОЗХО. На дипломатическом уровне Россия постоянно блокировала попытки санкций против Дамаска в ООН, налагая в СБ вето. Москва всегда отрицала факт химических бомбардировок в Сирии, аргументируя это недостатком доказательств и выдвигая множество противоречивых версий, напоминает корреспондент. В ноябре российские дипломаты зашли еще дальше: они отказались продлить мандат Совместного механизма ОЗХО-ООН - органа, который мог назвать виновников химатак. "Если переговоры, начавшиеся во вторник в Гааге, закончатся успешно, то отныне эту миссию возьмет на себя ОЗХО, членом которой является Россия. Голосование должно пройти в среду вечером", - сообщает Матье.