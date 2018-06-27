Никола Димитров: "Мы не станем импортировать в Европу наши прежние споры!"

Министр иностранных дел Македонии комментирует соглашение, заключенное с Грецией, которое позволит его стране постучаться в дверь Евросоюза. Интервью записал журналист Le Figaro Рено Жирар.

"Мы наконец уладили один из спорных вопросов, которые отравляли историю Балкан и вызывали обеспокоенность у Европы. На протяжении года мы вместе со своим ближайшим соседом искали решение для того, чтобы название "Македония", которое мы получили исторически, перестало быть предметом спора и стало фрагментом нашей общей истории. Распря, начавшаяся после провозглашения независимости нашей страны в 1991 году, парализовала нас на пути к Европе. Греция в итоге признала за нами название "Македония", представляющее часть нашей идентичности, при условии, что мы добавим указание "Северная", что положит конец всякой двусмысленности по поводу территориальных притязаний, а также не станем оспаривать ее античное прошлое. Содержание этого соглашения еще должно быть одобрено у нас путем референдума. Мы надеемся, что Франция и Европа поддержат такие действия по примирению, чтобы приступить к началу переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз", - сказал Димитров.

"За год мы улучшили все наши отношения с соседями. Мы заключили два исторических соглашения с самыми крупными нашими соседями - членами Евросоюза, сначала с Болгарией, затем с Грецией: мы не собираемся импортировать в Европу наши былые ссоры. За все приходится платить, но мы сохраняем наше название, пусть немного удлиненное, наш язык и нашу идентичность. Оставаясь отшельником Европы, мы лишаем себя будущего. Вот почему мы стремимся к статусу официального кандидата", - пояснил министр иностранных дел.

"Наша страна больше остальных стран бывшей Югославии продвинулась вперед по европейскому пути и уже в 2005 году получила разрешение на открытие переговоров. Затем у нас начался изоляционистский виток, подпитываемый националистической эскалацией, и эта изоляция оказала влияние на нашу внутреннюю политику и на реформы. Нам был прегражден путь в НАТО и Евросоюз. Наша молодежь стала массово покидать страну с будущим без перспективы. Мы хотим покончить с такой фатальностью, вкладываясь в европейское строительство. Мы упорно трудились, чтобы утвердить и запустить множество реформ, при поддержке Еврокомисссии, которая признала наши усилия и порекомендовала начать эти переговоры", - отметил Димитров.

"Албанская община неразрывно связана с идентичностью нашей страны как численностью, так и историей. Еще у нас есть турки, сербы, валахи и другие. Такое культурное разнообразие является нашим уникальным богатством. За 20 лет мы сумели найти пути умиротворения двух главных общин, но в первую очередь их объединяет общая мечта: это развитие страны посредством ее сближения с Европой. Наше будущее приглашение о вхождении в НАТО позволит убрать последние препятствия для обеспечения нашей безопасности. С тех пор большинство наших соседей станет нашими союзниками", - надеется собеседник издания.