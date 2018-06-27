Трамп напоминает нам о сущности политики

Жесткость президента США напоминает европейцам о пределах их суверенитета, указывает французский геополитик, эксперт в области политической стратегии Жерар Шальян в дискуссионной рубрике Le Figaro.

"Невозможно осознать суть феномена Трампа, ограничиваясь лишь идеологическими или моральными суждениями, - отмечает автор статьи. - Безусловно, в качестве предпринимателя президент США с избытком продемонстрировал свои способности в рамках законности (хотя кто знает, платил ли он когда-нибудь налоги?)".

Главное в другом: назло его противникам и критикам Трамп, благодаря своем таланту, остается по-прежнему популярным у тех, кто его избрал, хотя скоро приближается середина его мандата, пишет Шальян.

"Владимир Путин, который знает, о чем говорит, называет Трампа "жестким переговорщиком". Исключительно важная особенность президента США заключается в том, что он с выверенной грубостью напоминает тем, кто забыл: сущность политики, под какой бы дипломатической личиной она ни выступала, зиждется на соотношении сил", - утверждает автор.

"Мы, европейцы, со следующего дня после окончания Второй мировой войны и до 1991 года пользовались американским зонтиком безопасности (только Великобритания и Франция были превращены в неприступное убежище благодаря наличию ядерного оружия), - пишет эксперт. - Однако после долгого периода безоблачного альянса с США (если не считать отказ Парижа и Берлина в 2003 году участвовать в войне в Ираке) феномен Трампа стал неожиданным напоминанием о пределах суверенитета европейцев".

"Что мы сделали после 1991 года, кроме того, что пользовались "дивидендами от мира", согласно тогдашней формулировке? - задумывается автор. - США в это время усиливали свой военный потенциал".

"Конец холодной войны фактически обозначал переход от сдерживания советской мощи к подавлению России посредством серии дестабилизирующих операций. Речь шла о том, чтобы отогнать экс-СССР к границам российского государства. Последний акт этого процесса имел место на Украине, где он потерпел неудачу в 2004 году, во время "оранжевой революции", а затем еще раз - десять лет спустя. Разгромленный Путин спасал что мог, аннексируя Крым (бывший российским до 1954 года) и занимая оборонительную позицию в русскоязычной части Украины", - комментирует Шальян.

Европейцы же содействовали расширению Евросоюза, ратифицируя вступление в члены НАТО бывших стран Восточного блока. При этом ничего не было сделано для построения Евросоюза с общей политикой по основным досье, констатирует эксперт. "В политическом отношении у нас было согласие по принципам, но не по проектам. В военном отношении мы были карликами, за исключением Франции и Великобритании с их смехотворными военными бюджетами. Появление Трампа имеет для нас, европейцев, эффект разоблачения нашей королевской наготы, - утверждает автор. - По иранскому досье европейцам скоро придется уступить, хоть и с большой неохотой. Мы ничего не подготовили в плане укрепления своей мощи, чтобы иметь возможность отказывать".