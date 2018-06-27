Кто назовет виновников химических атак?

Более 130 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заседают в Гааге с целью усилить роль этой структуры, позволив ей указывать на тех, кто несет ответственность за химические атаки. Россия непреклонно против этого возражает, пишет журналист Le Temps Люк Матье.

У истоков специальной сессии, начавшейся во вторник, стоят Великобритания вместе с Францией и десятком других стран, говорится в статье.

"Необходимо снова мобилизовать международное сообщество против использования химического оружия. Запрет на его изготовление и применение находится под угрозой", - пояснил французский дипломатический источник. Париж, Лондон и Вашингтон опасаются широкого распространения химоружия в Сирии, отмечает автор статьи.

Другим поводом для беспокойства являются убийства или покушения на убийство с применением химических соединений. В марте российский экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом в Солсбери, маленьком городе на юге Англии. Лондон обвинил в этом Москву. В феврале 2017 года сводный брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит боевым отравляющим веществом VX в аэропорту Куала-Лумпура, в Малайзии, указывает журналист.

Начиная с середины мая, когда был запущен проект этой внеочередной сессии, Россия всячески стремилась ее сорвать. "Инициаторы почти не пытаются скрывать свои намерения воспользоваться этим для разжигания антисирийской и антироссийской истерии", - написал в Twitter посол России в Гааге. По нашим данным, пишет журналист, в последние недели Кремль совершил множество телефонных звонков в несколько столиц, пытаясь отговорить голосовать за реформу ОЗХО. Убедить таких традиционных союзников, как Куба, Венесуэла и Иран, оказалось несложно, но все же ему не удалось подорвать кворум, необходимый для проведения саммита.

На дипломатическом уровне Россия постоянно блокировала попытки санкций против Дамаска в ООН, налагая в СБ вето. Москва всегда отрицала факт химических бомбардировок в Сирии, аргументируя это недостатком доказательств и выдвигая множество противоречивых версий, напоминает корреспондент.

В ноябре российские дипломаты зашли еще дальше: они отказались продлить мандат Совместного механизма ОЗХО-ООН (Joint Investigation Mechanism) - органа, который мог назвать виновников химатак. Если переговоры, начавшиеся во вторник в Гааге, закончатся успешно, то отныне эту миссию возьмет на себя ОЗХО, членом которой является Россия. Голосование должно пройти в среду вечером, сообщает Матье.