27 июня 2018 г. Стивен Эрлангер | The New York Times Саммит НАТО приближается, и союзников тревожит только одно - Трамп Хотя в НАТО больше года готовились к июльскому саммиту, остается один непредсказуемый фактор - Дональд Трамп, пишет The New York Times. "Никто не знает, какой приедет президент: агрессивный, ругающий неадекватные расходы союзников на оборону или же хвастун, ставящий себе в заслугу недавнее увеличение трат", - отмечает журналист Стивен Эрлангер. Члены НАТО опасаются, что вся подготовка и стремление продемонстрировать солидарность перед лицом российской угрозы уйдут в тень или вовсе будут перечеркнуты разногласиями, а затем и предполагаемой встречей Трампа с Путиным. Европейские союзники глубоко обеспокоены тем, что столкнутся с таким Трампом, каким он был на встрече "большой семерки" в июне. Присутствовавшие характеризовали его как разгневанного, насмешливого и грубого, особенно по отношению к Джастину Трюдо и Ангеле Меркель. "Тогда Трамп сосредоточился на двух идеях фикс: несправедливости в торговле с европейскими союзниками и неадекватном уровне их военных расходов. Затем он раньше запланированного отправился в Сингапур, где встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и хвалебно о нем отзывался", - пишет автор. Европейские и некоторые американские чиновники говорят, что опасаются той же схемы: шумный, полный разногласий саммит НАТО, за которым последует приятельская встреча с диктатором - на сей раз с Путиным. По словам бывшего постпреда США при НАТО Николаса Бернса, главным пунктом на встрече "должно быть сдерживание России силами НАТО в Восточной Европе, но Трамп может все испортить ради Путина". Если Трамп "приедет проталкивать диалог с Россией и при этом не будет ясности, что Москва сделает взамен, это вызовет неразбериху в НАТО", сказал он. Если, как на G7, вновь прозвучат нотации, европейцы окажутся перед выбором, сказал изданию чиновник НАТО, - улыбаться, подвергаясь нападкам или бросить вызов Трампу, что наверняка плохо закончится и сделает их объектом его очередного выпада в Twitter. "Европейские чиновники думают, как реагировать, каковы будут политические издержки на родине и чего это будет стоить для двусторонних отношений с Вашингтоном", - сказала директор программы по трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности Джулианна Смит. У европейцев есть опасения, что Трамп, особенно в разговоре с Меркель, попытается увязать военные расходы с вопросами торговли. "Если Германии нужен был второй "звоночек" по поводу Трампа, то им стала "большая семерка", - считает директор Совета по международным отношениям Германии Даниэла Шварцер. - Учитывая потенциальные тарифы на европейские автомобили и саммит НАТО, давление на Германию растет". Беспокойство вызывает и явное восхищение, которое Трамп испытывает перед Путиным, полагает президент Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбур. Трамп, по словам Эйсбура, "может действовать инстинктивно, попытаться заключить двустороннюю сделку с автократом Путиным и принести в жертву интересы НАТО: он может снять санкции, введенные из-за Крыма, отменить военные учения или вывести американские войска из стран Балтии. Мы это видели с Ким Чен Ыном". "Есть и такие опасения: поскольку Путин выступает против вступления в НАТО любой новой страны, Трамп может попытаться заблокировать приглашение для недавно переименованной Республики Северная Македония", - передает Эрлангер. "Встреча с Путиным после символичного и успешного саммита НАТО - это одно, а встреча на фоне проблемного саммита - совсем другое", - сказал изданию директор Германского фонда Маршалла, бывший американский дипломат Йен Лессер. Источник: The New York Times