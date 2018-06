27 июня 2018 г. Эрик Шмитт | The New York Times В Восточной Европе вооруженные силы готовятся к борьбе с российской боевой мощью и российскими манипуляциями "Вскоре после того как конвой армии США во время крупных военных учений в этом месяце пересек границу Польши и Литвы, произошли две очень странные вещи", - сообщает The New York Times. "Во-первых, столкнулись четыре бронированные машины Stryker, в результате чего в больнице с небольшими травмами оказались 15 солдат. Никто не погиб, - рассказывает журналист Эрик Шмитт. - Но спустя несколько часов антиамериканский блог заявил, что в катастрофе погиб литовский ребенок, и разместил фотографию страшной аварии". Однако это была другая авария, и литовские СМИ быстро разоблачили пост в блоге как фейк, говорится в статье. 12-дневные учения с участием 18 тысяч военнослужащих из США и стран-союзниц предоставляют возможность узнать, как командиры американской армии противодействуют не только российским войскам, но и искаженным фактам, пишет Шмитт. Учения шли в тот момент, когда Трамп призвал к возвращению России в "большую семерку" и к возможной встрече с Владимиром Путиным. "Американские командиры говорят, что игнорируют комментарии Трампа и сосредотачиваются на новой военной стратегии министра обороны Джима Мэттиса, в которой делается упор в большей степени на угрозах со стороны России и Китая и в меньшей - на терроризме", - сообщает газета. Отредактированный снимок аварии в Литве - лишь свежее напоминание о том, что Россия, как говорят американские чиновники, все больше опирается на кибератаки и информационную войну, чтобы выбивать из колеи своих соперников. В прошлом году литовские прокуроры расследовали обвинение немецких солдат в изнасиловании, и в конечном итоге сообщение оказалось ложным. Москва показывает и традиционную мощь, посылая свои войска на учения на западной границе, а также в Сирию и на Восточную Украину, говорится в статье. "Кроме того, Россия наращивает свой ядерный арсенал и способности ведения войны в киберпространстве, что американские военные считают попыткой доказать собственную значимость после многолетнего экономического упадка и сокращения расходов", - передает журналист. Пентагон в ответ усилил тренировочные ротации и учения, в том числе на узкой полосе польских сельскохозяйственных земель у литовской границы под названием Сувалкский коридор. Он зажат между Калининградской областью и союзницей Москвы Белоруссией и считается уязвимым местом НАТО на восточном фланге. В этом регионе в случае войны Россия или подконтрольные ей силы могут отрезать страны Балтии от остальной Европы, говорится в статье. "Путин - хищная птица, - сказал The New York Times польский полковник в отставке Петр Лукашевич. - Он охотится на слабые государства". "Польское правительство предложило заплатить США до 2 млрд долларов за создание в стране постоянной военной базы. Администрация Трампа с осторожностью рассматривает это предложение. Американские силы - видимо, впервые - запускают невооруженные разведывательные беспилотники Reaper с польской базы на северо-западе страны. В этом месяце около двух тысяч спецназовцев из США и десяти других стран НАТО провели в Польше и странах Балтии одно из своих самых масштабных учений - "Троянский след - 18", - сообщает Шмитт. Корреспондент рассказывает также о работе американского командного пункта на северо-востоке Польши. Солдаты, привыкшие к большим безопасным базам в Ираке и Афганистане, теперь учатся скрывать позиции под маскировочной сеткой. "Военнослужащие разделяются на группы поменьше, чтобы смоделировать, как укрываться от усовершенствованных разведывательных дронов, которые могут навести ракетный обстрел на личный состав командных пунктов. Аналитики разведки отслеживают в Twitter и других соцсетях информацию о своих противниках и сочувствующих им местным жителям", - сообщает автор. "Мы вынуждены быть проворными", - сказал генерал-майор Ричард Коффман. Его ответ на вопрос о российской угрозе перекликается с настроениями многих других офицеров, отмечает Шмитт: "Было бы глупо сказать, что я не обеспокоен, но это не вызывает у меня бессонницы". С американской стороны в учениях "Удар сабли" участвовали около 3 тыс. солдат из Второго кавалерийского полка. Чтобы поупражняться в способности быстро передвигаться в кризисных условиях, полк с 950 транспортными средствами проехал примерно 840 миль от базы в немецком Вилсеке до учебного полигона на юге Литвы. Марш был испытанием усовершенствованных технологий, таких как небольшие разведывательные дроны и оборудование для радиоэлектронной борьбы, говорится в статье. "Мы не можем позволить себе быть слабыми, - сказал изданию генерал-майор Виталиус Вайкснорас. - Русские этим воспользуются". По его словам, армия Литвы за последние два года выросла почти на четверть, до 10 тыс. военнослужащих. "Была восстановлена воинская повинность, а военные закупили новые боевые машины пехоты, средства ПВО и гаубицы", - сообщает издание. Источник: The New York Times