27 июня 2018 г. Юлия Латынина | The New York Times Угрозы Путина: он больше лает, чем кусается Российский президент действительно готов вести войну с Западом? - пишет в The New York Times журналистка Юлия Латынина. "Если мы поверим российской государственной пропаганде, то в ответ явственно услышим: "Да". Путин очень агрессивен в плане своей внешней политики и всякий раз, натолкнувшись на сопротивление, немедленно обижается на это", - говорится в статье. Латынина вопрошает: "Действительно ли Путин верит, что может выиграть короткую и победоносную войну? Или он блефует?" Автор отмечает: "Как сообщалось, 8 февраля в Дейр-эз-Зоре в Сирии при американских авианалетах погибло некое количество россиян, которые, как считается, были наемниками, - возможно, десятки человек, возможно, две сотни. Кремль часто видит оскорбления там, где никаких преднамеренных оскорблений нет. Резонно было ожидать, что он рассвирепеет. Вместо этого он отмолчался, если не считать отрицания того, что в Дейр-эз-Зоре вообще находились российские солдаты". "Спустя два месяца президент Трамп приказал нанести удары с воздуха по сирийским объектам, связанным с химическим оружием, и на сей раз Кремль устроил большое шоу", - пишет автор, напоминая о предостережениях, которые прозвучали из уст российского посла в Ливане. Но, утверждает Латынина, "в реальности Россия постаралась не сбивать ни одну американскую ракету, не говоря уж о потоплении американских кораблей". Автор продолжает: 10 мая "Израиль одним-единственным ударом с воздуха уничтожил "почти всю иранскую инфраструктуру в Сирии", как заявил министр обороны Израиля Либерман. Среди уничтоженной техники были пять иранских систем ПВО с явно не персидскими названиями типа "Двина" и "Бук". "На это унизительное поражение вообще не было никакой кремлевской реакции", - полагает Латынина. "Эти три события наглядно показывают, что Путин, несмотря на его пустые угрозы, старается избегать любой прямой военной конфронтации с Западом. Он не хочет войны, которая, вероятно, не будет ни короткой, ни легкой для его победы. Чего ему хочется, так это "телевизионной войны" - компьютерной симуляции, которая в плане пиара содержит все плюсы войны и никаких минусов. Таков фатальный изъян любой стратегии, призванной столкнуть Россию с Западом. Невозможно в действительности вести войну, не будучи готовым вести войну", - пишет журналистка. Источник: The New York Times