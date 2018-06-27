Футбольный король, вызывающий большую неловкость

"Мировая звезда в роли клоуна на трибуне - это поистине печально", - пишет журналист немецкого издания Stern Даниэль Бакир о поведении Диего Марадоны на матчах чемпионата мира в России.

Во время мундиаля предметом насмешек часто становятся странные талисманы чемпионата, как, например, Лев Голиаф на ЧМ-2006: на нем была футболка, но внизу он был абсолютно голым. У российского волка Забиваки есть штаны. Впрочем, ему в любом случае не стоит волноваться о том, что он может стать посмешищем для фанатов, ведь талисман ЧМ, вызывающий самые неловкие чувства, сидит на трибуне для почетных гостей во время матчей Аргентины, иронизирует Бакир, имея ввиду Марадону.

Во время матча Аргентины против Нигерии Марадона, очевидно, не контролировал себя. Еще до начала игры можно было заметить, как он с "безумным взглядом" и в "экстатических позах" не мог усидеть на месте и, не будь с ним сопровождающих, выпал бы из своей ложи. Победу своей сборной он отпраздновал, показав два средних пальца, причем было неясно, кому предназначались непристойные жесты. После игры Марадону якобы доставили в больницу, что пациент, однако, опроверг, передает журналист.

"Марадона - человек крайностей. В нем всегда сосуществовали футбольный гений и человеческое безумие. Но должен ли он из-за этого играть клоуна в глазах мировой общественности?" - задается вопросом Бакир.

"Мировая звезда в роли горохового шута. При таком раскладе человек, чей гол, ставший в 1986 году лучшим голом столетия, знают даже люди, которые на тот момент еще не родились, точно не годится в качестве образца для подражания для молодых футболистов", - критикует журналист недостойное поведение Марадоны.

То, что в статусе футбольной легенды необязательно становиться сумасшедшим, показывает пример Пеле, который, несмотря на еще большую популярность, остался удивительно скромным человеком и никогда не привлекал к себе внимание непристойным поведением.