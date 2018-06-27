Футбольные фанаты приняли протест против Кремля за фишку чемпионата мира

"Попытка провести политический протест во время ЧМ в Москве провалилась, поскольку футбольные фанаты из других стран ошибочно приняли скульптуру, призывающую освободить пребывающего в заключении крымского режиссера Олега Сенцова, за послание в поддержку немецкой сборной", - сообщает корреспондент The Telegraph.

Когда во вторник активисты установили на Никольской копию кубка с колючей проволокой и надписью #FreeSentsov, болельщики и любопытные местные жители начали фотографироваться со скульптурой, не воспринимая политического месседжа, передает Алек Лун.

Бразильский фанат Жоао Фонсека рассказал журналисту, что счел желто-черно-красную инсталляцию знаком в поддержку команды Германии. На вопрос о Сенцове он ответил: "Думаю, он представляет собой противоположность Путину, но я не знаю, кто это такой". "Это безмолвный протест, потому что здесь нельзя высказываться громко", - добавил он.

"Его прервал друг, надевший на его голову шляпу с уткой, чтобы их смогла сфотографировать группа россиян, - пишет Лун. - Пара пожилых россиян встревожилась, узнав, что они только что сфотографировались со статуей, отсылающей к делу Сенцова".

"Кто еще снимал? У меня не то здоровье, чтобы сидеть в тюрьме", - заявил журналисту The Telegraph пенсионер Багдасар. "Мы его задержали и наказали за терроризм", - сказал он о Сенцове.

"На период проведения чемпионата мира по футболу в городах-хозяевах указом президента Путина запрещены какие-либо демонстрации. Но и в обычных обстоятельствах на все мероприятия, за исключением одиночных пикетов, нужно заранее получать одобрение властей. Полиция, как правило, почти сразу задерживает протестующих", - рассказывает читателям Лун.

Корреспондент цитирует пресс-релиз "Открытой России", организовавшей акцию: "Россия уже продемонстрировала свое гостеприимство, принимая у себя чемпионат мира по футболу. Сейчас она может стать образцом справедливости и гуманного обращения, если освободит Олега Сенцова и других политзаключенных".

Скульптура простояла не менее часа, поскольку патрулировавшие улицу полицейские не замечали ничего необычного. "Муниципальный работник, подметавший улицу, в какой-то момент с любопытством повертел статую, привязанную к фонарю, но вскоре оставил ее в покое. К вечеру вторника ее убрали", - сообщает издание.