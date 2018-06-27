Странные манеры на пляже

Одни занимают лучшие места с раннего утра, другие приходят только для того, чтобы поесть. Есть и такие, кто, никого не стесняясь, приводит в порядок свое тело. О том, каких отдыхающих можно лицезреть летом на пляже, пишет журналистка Die Welt Кордула Дикманн.

"Неважно, на море, озере или в городском бассейне под открытым небом, - есть несколько типов отдыхающих, которые попадаются во время отдыха у воды", - замечает автор статьи.

Первую группу журналистка называет "пуристами". "Пурист приходит налегке. Полотенца и купальных принадлежностей вполне достаточно: вещи он оставляет кучкой на берегу. Он, как правило, любит долгие заплывы - настолько долгие, что кто-то может даже отнести его вещи туда, где хранится все оставленное, потерянное и забытое. Пуристы - определенно самые приятные товарищи, когда мы боремся за место на пляже", - пишет Дикманн.

Ко второй группе она относит "тех, кто постоянно резервирует место". "Они приходят с невероятным количеством пляжных матрасов, полотенец и занимают территорию, сопоставимую по площади с лужайкой перед домом". В некоторых отелях, замечает автор, страсть к "резервации" доходит до ежеутренних "соревнований между желающими урвать лучший лежак".

Третья группа - те, кто "наводит тень". "Только что у тебя был великолепный вид на море, небо, горы... Но вся эта радость длится ровно до того момента, как на пляже появляется семья с детскими колясками, корзинами для пикника, ведерками-лопатками, резиновой лодкой и сумкой с принадлежностями для пеленания. Все выглядит так, будто семья затеяла переезд". И все бы ничего, замечает автор, если бы не гигантская пляжная палатка! "И вот у тебя уже вид не на пляж, а на пятнистую стенку палатки". Поэтому есть пляжи, где подобные сооружения запрещены.

Отдельных отдыхающих можно отнести к четвертой категории - "бесцеремонных". Одним приспичило подстричь ногти непосредственно перед полотенцем соседа; отстриженное добро летит в траву - "а что такого - все одно, природа!" В интернете курсирует видео, на котором одна дама избавляется от волос на ногах, прямо сидя на бортике гостиничного бассейна, - вокруг плещутся дети.

Подпортить отдых могут и плавающие фекалии - возможно, еще и заразные, продолжает Дикманн.

В пятую группу, по версии журналистки, входят те, кого она предлагает именовать "ловкачами". "Не все любят переодеваться в специальных кабинках. Такие отдыхающие предпочитают, изловчившись и вспотев, переодеваться, не снимая одежды либо прикрываясь полотенцами и длинными футболками".

К шестой категории относятся "позеры". "Безупречно загорелое тело, микроскопические плавки и солнечные очки. Они размещаются там, где для них открывается отличный обзор и где их самих хорошо видно всем, - у воды. В воде позеров встретишь редко: так и прическу можно испортить!" К этой группе автор предлагает относить и "громкоговорителей" - тех, кого слышно на пляже лучше всех.

Седьмая группа - "серферы". "Бывают дни, когда по воде можно перемещаться, не замочив ноги. Без магии. Сапсерфы жмутся один к другому: при помощи длинных весел, стоя на досках, некоторым удается более или менее элегантно двигаться по воде", - пишет автор статьи. "Кому фитнес, а кому развлечение - особенно весело наблюдать за теми, кто с шумом плюхается в воду", - отмечает Дикманн.

Очередную группу образуют "вечно голодные". "Никакого кино без попкорна, никакого отдыха у воды без картошки фри. А потом еще и мороженое - чтобы компенсировать пару калорий, потраченных в воде", - пишет автор. А как же иначе, наверное, рассуждают они, "надо же восполнить минералы, потраченные на потение в воде". "Конечно, их можно компенсировать и редиской с солью, но картошка фри, несомненно, доставляет больше удовольствия", - замечает диетолог Алекса Иван.

И, наконец, последняя группа, - "молодежь". "Нам всем было по 15: мы соревновались, кто громче всех рыгнет или дальше всех плюнет, бросались с криками в воду "бомбочками", окатывая всех вокруг", - ностальгирует журналистка и советует всем вспомнить, когда еще было так прикольно на пляже. "Перестать завидовать и дать молодежи наслаждать летними радостями", - таков ее призыв.