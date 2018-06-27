Сделка между Трампом и Путиным стала бы кошмаром для Европы

В среду советник президента США по национальной безопасности Болтон прибывает в Москву. Речь, видимо, пойдет о подготовке встречи между Трампом и Путиным. В Европе нарастают опасения, не пойдет ли все по плохому для нее сценарию, пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

"То, что Трамп хочет встретиться с Путиным, известно давно. Подготовка началась не позднее марта, после переизбрания Путина (президентом) и поздравлений от Трампа, с которыми он поспешил наперекор своим консультантам. Тогда глава Белого дома и пригласил своего российского коллегу в Вашингтон, однако тот, очевидно, предпочитает встретиться на нейтральной территории", - замечает журналист.

По сообщениям австрийских и американских СМИ, встреча может пройти в Австрии, говорится в статье.

"До этого, - продолжает Локшин, - Трамп морочил голову своим союзникам на саммите G7 в Канаде. Так, он потребовал - наверное, без согласования с советниками - вернуть Россию в "большую семерку". После вызвавшей неоднозначные оценки встречи с Ким Чен Ыном Трамп, похоже, окончательно уверовал в силу своих личных дипломатических качеств - и теперь хочет проверить их на Путине".

"Это беспокоит прежде всего Европу. С учетом нынешних отношений Москвы и Вашингтона, а также идущего в США расследования предполагаемого российского вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году неожиданные уступки Путину маловероятны. Однако с Трампом их нельзя исключать", - отмечает автор статьи.

"Кошмаром стал бы сценарий, предусматривающий сделку между Вашингтоном и Москвой в обход европейцев - например, о выходе США из войсковых учений на восточных рубежах альянса. В разговоре с Трампом, - полагает Локшин, - Путин мог бы давить на то, что американское участие в маневрах в Восточной Европе обходится в копеечку и рискованно с точки зрения политики безопасности. В ответ Москва могла бы предложить отказаться от учений на западе страны".

"Если вдруг Трамп пойдет на такую сделку, он может презентовать себя в роли мощного переговорщика, приносящего мир Европе, и того, кто способен заключить сделку с хитрым, внушающим страх Путиным. Правда, такое решение ослабило бы Североатлантический альянс, возможно, поставив под вопрос его основополагающие принципы", - указывает автор.

"Польша и страны Балтии, которые рассчитывают на помощь американцев на фоне агрессивной политики России, были бы обеспокоены еще больше - не говоря уж об Украине. Наступательный потенциал России при этом не ослабеет", - говорится в статье.

Путин может пообещать Трампу - в обмен на отмену или хотя бы смягчение американских санкций - снизить напряженность на Восточной Украине. Тогда под давлением окажутся и европейцы - "их санкционный фронт под предводительством Меркель может прийти в движение". Однако, как пишет Локшин, большинство в Конгрессе поддерживает антироссийские санкции.

"Путину для успеха встречи нужно продемонстрировать гораздо меньше, чем Трампу, - продолжает журналист. - Ему не нужны мнимые результаты. Сама по себе встреча на равных с самым влиятельным политиком в мире стала бы для Путина громадным имиджевым достижением".

Что сам Трамп думает о целях Путина, гадает даже его ближний круг. "В ходе саммита G7 в Канаде он якобы заявил на обеде с участием глав других государств, что Крым - российский, поскольку там говорят по-русски. По слухам, он выразил непонимание в связи с оказываемой Украине поддержкой со стороны G7, ведь речь идет "об одной из самых коррумпированных в мире стран".

Однако, продолжает журналист, внешняя политика администрации Трампа в регионе совершенно иная. "Полгода назад Соединенные Штаты дали добро на экспорт противотанкового вооружения на Украину. В марте по распоряжению Трампа были продлены антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма. В апреле в силу вступил новый пакет санкций, нацеленных на российских олигархов", - напоминает Локшин. За ними последовали меры против российских компаний, которые подозревают в причастности к кибератакам в США. В перспективе просматриваются санкции против европейских партнеров Москвы по "Северному потоку-2".

"Путин мог бы использовать встречу с Трампом как возможность показать себя европейцам в роли своего рода "анти-Трампа" по таким темам, как ядерная сделка с Ираном, Парижское климатическое соглашение или "Северный поток-2", - в надежде на уступки в вопросе санкций. И на фоне разногласий между Трампом и ЕС такая тактика может сработать", - считает Локшин.